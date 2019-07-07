В Екатеринбурге состоялась церемония открытия выставки «Иннопром-2019»

Церемония открытия десятой юбилейной международной промышленной выставки «Иннопром-2019» прошла в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос». Посетители увидели мультимедийное шоу, посвященное теме выставки — «Цифровое производство: интегрированные решения». После этого гости церемонии переместились в Ельцин Центр, где губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел торжественный прием. Ранее глава региона и заместитель министра торговли Турецкой Республики Йылмаз Гонджа оценили готовность выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» для проведения выставки.

Для участия в «Иннопроме-2019» в Екатеринбург прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о визите президента РФ Владимира Путина. Однако точную дату господин Песков не назвал. Планируется, что выставку в качестве участников и гостей посетят представители более 100 государств и 60 регионов страны.

Сегодня состоялся гольф-турнир Innoprom Golf Challenge. В нем приняли участие около 250 человек из 10 стран. Среди них: господин Мантуров, господин Куйвашев, чрезвычайных и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсара, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Страной-партнером является Турецкая Республика. В прошлом году в мероприятии приняли участие 600 российских и иностранных компаний. Они показали свои проекты и разработки на площадке общей площадью 50 тыс. кв. м. Выставку посетили 46 тыс. человек.

Анастасия Реутова