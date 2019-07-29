29 июля исполняется 67 лет председателю наблюдательного совета ПАО «Московская биржа» Олегу Вьюгину

Его поздравляет член наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин:

— Уважаемый Олег Вячеславович! Вы совмещаете в себе такие, казалось бы, взаимоисключающие таланты и качества, как способности аналитика-исследователя и крупного менеджера в компаниях финансового сектора. Мне выпала удача работать с Вами рядом на государственной службе в Министерстве финансов. И было это в самые непростые годы первого десятилетия рыночных реформ. Вполне логичным был и дальнейший Ваш переход в Банк России и институты финансового рынка вплоть до сегодняшней Вашей работы на Московской бирже. Вы везде сохраняли лучшие черты российского интеллигента. Прежде всего — высокий профессионализм и требовательность к себе и работающим рядом сотрудникам. Вы проходите через кризисы и успехи, сохраняя интеллектуальную честность и не допуская пустых конфликтов, отвлекающих от дела. Вы очень хороший и глубоко порядочный человек. Я сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю еще многие годы в будущем жить и работать на том же уровне и быть счастливым!

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