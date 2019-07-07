Трэ МакЛин покинул «Парму»

Американский форвард БК «Парма» Трэ МакЛин продолжит карьеру в немецком баскетбольном клубе «Брозе». Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба.

Напомним, Трэ МакЛин выступал за «Парму» в сезоне 2017\2018 годов, и был одним из самых эффективных игроков. Средняя статистика в 25 матчах за пермский клуб составила – 12,3 очка (из них 40, 2% трехочковые). В минувшем сезоне игрок начал выступать за саратовский «Автодор», но там не показал высоких результатов: его средняя статистика составила 9,6 очка.

Форвард вернулся в Пермь, когда «Парма» пыталась пробиться в плей-офф. За 8 оставшихся матчей клуб так и остался в подвал турнирной таблицы. За 8 игр американец показал среднюю эффективность в 11, 9 очков.