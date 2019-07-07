Моуринью отказался от контракта на €100 млн с китайским клубом

Бывший тренер мадридского «Реала» и английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью отказался от контракта с китайским клубом «Гуанчжоу Эвергранд», сообщает Sky Sports. Стоимость контракта составляла €100 млн, сообщают источники издания. Утверждается, что китайский клуб готов был платить Жозе Моуринью за сезон €31 млн с бонусами, что считается самым большим предложением для тренеров в мировом футболе.

Отказ связан с тем, что тренер не хочет перевозить семью в Китай. Он также заявил, что надеется продолжить свою карьеру в европейском футболе. В настоящее время Жозе Моуринью временно безработный. 18 декабря 2018 года был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», в котором проработал два с половиной года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Жозе Моуринью снова уволили».