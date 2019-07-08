Несогласный на медаль

Встреча за бронзовые медали Кубка Америки, в которой сборная Аргентины обыграла чилийцев со счетом 2:1, ознаменовалась скандалом. После своего второго удаления за карьеру капитан аргентинцев Лионель Месси бойкотировал церемонию награждения, обвинил южноамериканских футбольных чиновников в коррупции и заявил, что на этом турнире было сделано все для победы сборной Бразилии.

К 37-й минуте матча за третье место Кубка Америки, который проходил на Arena Corinthians в Сан-Паулу, аргентинцы уже выигрывали у чилийцев со счетом 2:0. Сначала Серхио Агуэро после нестандартного розыгрыша штрафного Лионелем Месси закатил мяч в пустые ворота, а затем Пауло Дибала использовал передачу Джовани Ло Чельсо. До победы сборной Аргентины, конечно, было еще далеко, но ее преимущество сомнений практически не вызывало.

И тут случилось то, чего мир не видел с 17 августа 2005 года, когда в Будапеште 18-летний Месси, впервые надев форму сборной Аргентины, на 64-й минуте вышел на замену, а уже через 47 секунд был удален, отмахнувшись локтем в лицо своему сопернику, который придерживал будущую звезду за футболку. Тогда степень нарушения правил аргентинцем выглядела неочевидной. Во всяком случае, многие считали, что он заслуживал максимум желтой карточки.

На этот раз произошло нечто похожее. В борьбе за мяч у бровки Месси схлестнулся с защитником чилийцев Гари Меделем, с которым у него и в предыдущих матчах случались столкновения. В данном случае трудно однозначно оценить, кто стал инициатором стычки, произошедшей после того, как мяч ушел за линию чилийских ворот. Медель вроде бы полностью контролировал ситуацию, оставив аргентинца у себя за спиной. Как бы то ни было, согласно рапорту парагвайского главного судьи Марио Альберто Диаса де Вивара, между футболистами произошел обмен любезностями с использованием нецензурной лексики, оскорбительных жестов и ударов, которые со стороны выглядели тычками. И этого, по мнению арбитра, было достаточно для того, чтобы показать обоим по красной карточке.

Превратившись из соперников в товарищей по несчастью, Месси и Медель одинаково оценили этот эпизод, заявив, что заслуживали максимум предупреждения. С ними согласились и многочисленные специалисты, например комментатор BBC Гарри Линекер. Однако реакция аргентинца оказалась крайне острой.

После того как его команда победила со счетом 2:1 — один мяч во втором тайме у чилийцев с пенальти отыграл Артуро Видаль,— Лионель Месси не пришел на церемонию награждения своей команды бронзовыми медалями. «Я не явился на награждение, потому что не хотел иметь отношение к коррупции и тому неуважению, которое к нам проявляли на протяжении всего турнира,— заявил раздосадованный аргентинец.— Повторяю: коррупция и судьи портят футбол и не дают возможности наслаждаться им болельщикам».

По мнению Месси, на нынешнем Кубке Америки все сделано для победы хозяев, сборной Бразилии, которая сегодня ночью по московскому времени завершила финал против команды Перу. Однако трудно отрицать, что аргентинская сборная, не побеждавшая на этом турнире с 1993 года, не показала своей лучшей игры. Сам же ее лидер забил лишь один гол — в матче с Парагваем. Да и тот с пенальти.

Как бы то ни было, Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) пришлось выступить с ответным заявлением, в котором Лионель Месси был подвергнут жесткой критике. «Его обвинения являются проявлением неуважения к турниру, к участвующим в нем игрокам и CONMEBOL — организации, которая работает над развитием прозрачности и профессионализма южноамериканского футбола»,— считают южноамериканские футбольные чиновники.

Не исключено, впрочем, что резонанс, вызванный скандалом, связанным с эмоциональным срывом Лионеля Месси, вскоре угаснет. А вот о том, что олимпийский чемпион Пекина 2008 года снова остался без большого титула, выигранного со своей сборной, будут говорить минимум до следующего розыгрыша Кубка Америки, который через 12 месяцев пройдет в Аргентине и Колумбии. Хотя в истории мирового футбола были и другие звезды, бравшие большие титулы исключительно с клубами. И самым известным из них является голландец Йохан Кройф, который, кстати, в свое время тоже выступал за «Барселону».

Евгений Федяков