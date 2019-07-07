Жена экс-главы Интерпола подала в суд на эту организацию

Жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, задержанного в Китае, подала в суд на Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), сообщили газета South China Morning Post. «Несмотря на угрозы Интерпола из-за моих публичных высказываний, я сообщаю, что начала судебное разбирательство против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге»,— заявила Грейс Мэн.

По ее мнению, Интерпол не смог защитить и помочь ее семье и «является соучастником в международно-противоправном деянии страны — члена организации». Суд должен разобраться, не нарушал ли Интерпол свои обязательства, когда заявил, что задержание Мэн Хунвэя является делом Китая и Франции.

Напомним, экс-президент Интерпола находится под следствием по делу о коррупции. 29 сентября 2018 года Мэн Хунвэй отправился в Китай, после чего перестал выходить на связь. 7 октября на сайте Интерпола появилось сообщение о его отставке. В январе жена бывшего президента Интерпола запросила убежища во Франции из-за опасений за свою жизнь.

Позднее бывший президент Интерпола в суде признал свою вину в получении взяток на сумму более $2 млн.

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент Интерпола потерялся по воле партии».