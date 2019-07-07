РЖД направят на дивиденды за 2018 год 74% прибыли в размере 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов ОАО РЖД за 2018 год 74% прибыли компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В денежном выражении это составляет более 13 млрд руб., сообщил вице-премьер Максим Акимов. В 2018 году компания получила 18 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

«Принято решение о выплате дивидендов в размере 74% чистой прибыли по РСБУ в размере 13 млрд, помимо дивидендов по привилегированным акциям»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По итогам 2017 года РЖД направили на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли по РСБУ, или 8,7 млрд руб. Напомним, в проекте директивы по голосованию представителям интересов России, разосланной в госорганы на согласование, содержалась рекомендация о выплате дивидендов РЖД по итогам 2018 года движимым и недвижимым имуществом, в том числе пассажирскими вагонами на 12 млрд руб. Также предлагалось передать здания, которые используют прокуратура и полиция и ряд активов в Сочи. Как выяснил “Ъ”, идею выплаты имуществом поддерживали Минтранс и Максим Акимов, не возражало Минэкономики. Против этой идеи резко выступил Минфин, поскольку Бюджетный кодекс не позволяет рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета. Директива о выплате ОАО РЖД дивидендов должна была быть согласована в мае, но этого не произошло.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Собрание одного акционера».