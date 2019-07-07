Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК. Годовая инфляция в России в 2018 году составила 4,3%.

Топ-5 товаров, которые подорожали больше всего:

Пшено — 73,6%,

Капуста — 72,8%,

Газовое моторное топливо — 30,8%,

Сахар — 28,3%,

Яйца — 25,9%;

Топ-5 товаров, которые подешевели больше всего:

Гречневая крупа — 15,8% ,

Свежие помидоры — 10,6%,

Чеснок — 10,2 %,

Огурцы и помидоры — 8,2%,

Эссенциале форте Н — 7,2%;

Напомним, годовая потребительская инфляция в мае замедлилась до 5,13% с 5,17% в апреле 2019 года. По оценке Минэкономики, продовольственная инфляция в мае незначительно замедлилась — до 0,33% за месяц с 0,36% в апреле с учетом сезонности, а годовая ускорилась до 6,4% с 5,9% из-за эффекта базы, который проявился прежде всего в приросте цен на бобовые, мясо, сливочное и подсолнечное масло.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Потребительские цены растут медленнее плана».