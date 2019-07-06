Россия ответила на критику посла США о запрете авиасообщения с Грузией

Министерство иностранных дел России прокомментировало слова временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд, которая раскритиковала приостановку авиасообщения РФ с Грузией. В МИД напомнили, что США «десятилетиями орудуют рестрикционной дубинкой», поэтому не могут оценивать меры России в отношении Грузии.

В министерстве сообщили, что США вводят санкции против «стран, «осуществляющих независимую внешнюю политику», включая Россию. «Как минимум с 1974 года и до настоящего времени не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции. Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства»,— говорится в сообщении МИД в Facebook.

В ведомстве порекомендовали госпоже Рид отказаться от «менторского» тона и объяснить антироссийские санкции. «Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о "справедливости, нужности и пропорциональности" американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны», — заключили в МИД.

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

Об экономических последствиях прекращения полетов в Грузию читайте в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».