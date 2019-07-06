В порт Одессы доставили первую партию нефти из США для Украины

Танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил в Одесский порт 75 тыс. т нефти из США. Нефть сорта Bakken была закуплена ПАО «Укртатнафта» для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ.

В главной диспетчерской Одесского порта сообщили, что откатка груза в береговые резервуары может занять 36 часов. «Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке»,— заявил начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

Заход танкера Wisdom Venture в Одессу — первая в истории Украины поставка нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на НПЗ по нефтепроводу Одесса—Кременчуг.

Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу в августе, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» близок к подписанию договора о поставках газа из США. Председатель правления компании Андрей Коболев заявил, задержка строительства газопровода «Северный поток-2» дает «Нафтогазу» «определенный рычаг на "Газпром"».

Россия, строя газопровод «Северный поток-2», нацелена на прерывание транзита газа через Украину, считает господин Коболев. Однако, он надеется на поддержку США в переговорах с Россией, в том числе и по вопросу газопровода.

«Газпром» сохраняет планы по завершению строительства и пуску «Северного потока-2» в 2019 году.