В Тавде открылась колония строгого режима для бывших силовиков

В Тавде (Свердловская область) на базе исправительной колонии (ИК) №26 начала работу колония строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

Колония рассчитана на 700 человек. Ранее в ней была развита деревообработка и заготовка леса. «Сейчас в учреждении ведется работа по созданию производственных участков для нового контингента осужденных»,— уточнили в ведомстве. Экс-силовиков, осужденных судом отбывать наказание в строгих условиях, направляют в перепрофилированную колонию с весны текущего года.