Катер затонул из-за перегруза

Трагедия в Черном море произошла из-за перегруза. Накануне недалеко от поселка Джубга в Туапсинском районе перевернулся и затонул катамаран. Выяснилось, что он перевозил в несколько раз больше человек, чем предполагала вместимость судна. На борту находились 55 человек вместо 12. В результате двое пассажиров погибли. Владелец и капитан судна задержаны. Почему катамаран ходил с пятикратным перегрузом? Об этом — Альбина Хазеева и Александра Козлова.

Прогулки на катамаранах в море — обычная практика для черноморских курортов. Судно «Атолл» также использовалось с этими целями, и вышло в пятницу вечером на свой обычный маршрут. Сообщения о том, что катамаран перевернулся, появились около 18 часов. Пострадавших подобрали катера МЧС и другие прогулочные суда примерно в 100 м от берега. Позднее стало известно, что двое погибли по пути в больницу.

Водные прогулки — один из основных видов бизнеса в летний сезон на побережье Черного моря, подтвердил местный житель Роман Талалин. Но, как он отметил, за безопасностью этих перевозок никто не следит: «Я знаком с ребятами оттуда. В общем, речь не идет ни о какой безопасности, вплоть до того, что у судов нет страховок, разрешения на выход, необходимого ТО. Все делалось на коленке. В центральном районе в порту очень много неофициальных судов, порядка 10 точно есть. Дело в том, что там деньги немаленькие, поэтому я думаю, что это все на месте решается, и все».

После инцидента капитан катамарана попытался скрыться, однако был найден и задержан вместе с владельцем судна. Версию о перегрузе местные жители выдвинули в числе первых. Регламент подобных перевозок постоянно нарушается, а власти с этим ничего не могут поделать, сообщил «Ъ FM» сотрудник одной из гостиниц в поселке Джугба Сергей: «100% сажали больше людей чем возможно, потому что все в погоне за деньгами. Это лето всего 40-50 дней. А что сделаешь? Они могут взять 30 человек вместо положенных 12. Каждый им платит 600-700 руб, а штраф максимально могут выписать на 500 руб. Система не организована. На пляже просто бардак».

Директор предприятия-изготовителя и разработчик катамарана «Атолл» Дмитрий Сребный рассказал журналистам, что судно выпущено еще в 2011 году и было рассчитано всего на шесть лет эксплуатации. Бизнесмен выразил недоумение по поводу того, как капитан смог вместить столько человек в катамаран, и предположил, что судно было перестроено и имело вторую палубу. Получить лицензию на маломерное судно очень затратно для владельцев, поэтому многие из них стараются уйти из-под контроля надзорных органов, сообщил «Ъ FM» эксперт по морскому праву Василий Гуцуляк. По его словам, к ответственности могут привлечь не только собственников катамарана, но и тех, кто выдал им лицензию на работу: «Даже если вы возите 12 человек, все равно нужно получить лицензию, поскольку это судно используется для пассажирских перевозок. Но некоторые ее вообще не получают. Эта проблема действительно существует во многих регионах. Почему?

Потому что этот процесс — это заведомо обречь себя на контроль, на соответствие техническим требованиям. Чаще всего выходит следующим образом: посадили людей, подходит инспекция, а им отвечают, что знакомые попросили покататься».

Прошлым летом в Джубге перевозчиков пассажиров уже уличали в нарушении правил безопасности. Местный предприниматель посадил на 12-местный катер 68 человек. Тогда никто не пострадал, но правоохранители завели уголовное дело. Бизнесмена обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Из-за инцидента под Джубгой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание предполагает лишение свободы до десяти лет. По данным СМИ, в рамках расследования катамаран «Атолл» поднимут на поверхность.