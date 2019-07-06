Капитан перевернувшегося под Туапсе катамарана задержан

Полицейские задержали капитана судна, перевернувшегося в Черном море под Туапсе вблизи курортного поселка Джубга, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Краснодарскому краю. «Задержан капитан судна 1963 года рождения, уроженец города Приморско-Ахтарск, он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте»,— сказали в полиции. Ранее сообщалось, что он скрылся и был объявлен в розыск, владелец катамарана задержан.

Прогулочный катамаран, рассчитанный на 12 человек, 5 июля вышел в море с 43 пассажирами, из которых двое погибли. Выжившие не нуждаются в госпитализации. Причиной опрокидывания, по предварительным данным, стал перегруз. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).