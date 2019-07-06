Топливный союз предложил использовать Росрезерв для снижения цен на бензин

Президент Российского топливного союза (РТС; в него входят владельцы независимых АЗС) Евгений Аркуша составил ряд предложений по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Его план включает шесть мер, в числе которых — использование запасов топлива Росрезерва. Письмо с предложениями главы РСТ было направлено замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолию Голомолзину 3 июля, сообщает РБК.

Господин Аркуша предложил распродать часть топливных запасов Росрезерва на публичных торгах. «В период освежения запасов госрезерва (старые запасы продают на закрытых торгах и заменяют новыми.— “Ъ”) осуществлять для предприятий нефтепродуктообеспечения, находящихся на территории округа, продажу моторного топлива с комбинатов (Росрезерва.— “Ъ”), находящихся на территории ДФО, посредством публичных торгов через территориальное управление ФАС»,— говорится в письме.

Президент РТС также выступает за увеличение нормативов продаж топлива на биржевых торгах для Комсомольского НПЗ «Роснефти» и Хабаровского НПЗ «Нефтегазхолдинга». Он предложил обязать их поочередно проводить плановую остановку, а недопоставленный на биржу объем распределить между ближайшими НПЗ, чтобы избежать дефицита сырья и роста цен.

Помимо этого Евгений Аркуша предложил продлить для Дальнего Востока соглашение нефтяников с правительством о сдерживании цен на бензин и дизтопливо в части индикативных мелкооптовых цен. Кроме того, на Дальнем Востоке требуется создать конкуренцию между производителями нефтепродуктов для нужд региона. Для этого нужно стимулировать производителей за счет снижения железнодорожных тарифов на поставку сырья в ДФО на 60% или ввести дополнительный демпфирующий механизм от 5 тыс. руб. за тонну и выше, убежден глава РТС.

ФАС пока никак не прокомментировала письмо главы РСТ. Представитель Минэнерго заявил РБК, что торги по реализации ценностей Росрезерва проводят в форме закрытых аукционов, и к ним допускают ограниченный круг участников.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о резком взлете цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост мог означать срыв соглашений нефтяников с Белым домом, но курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с компаниями нарушений не нашел. 1 июля прекратило действовать соглашение правительства с нефтяниками о стабилизации цен на бензин.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ FM” «Цены на бензин устремились вверх».