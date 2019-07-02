Цены на бензин устремились вверх

1 июля прекратило действовать соглашение правительства с нефтяниками о стабилизации цен на бензин. Московская топливная ассоциация сразу же сообщила о росте стоимости горючего в среднем на 14 коп, а премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил расплатой нефтяникам, которые начнут завышать цены. Как сильно может подорожать топливо? Разбирался Владислав Викторов.

Не успели власти отказаться от управления ценами на топливо в ручном режиме, как те поползли вверх. По данным Московской топливной ассоциации, в первый день дизель в некоторых случаях сильно подорожал — на 64 коп. Бензин прибавил в среднем 10 коп. Возникает вопрос: неужели без ручного управления цены на горючее будут стремительно расти? Президент российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что будут, но дело не в рыночных механизмах: «Соглашение фиксировало мелкооптовые цены. На розничные же влияет протокольная запись совещания Дмитрия Козака, где написано, что в январе они могут вырасти на 1,7% за счет роста НДС и в дальнейшем каждый месяц на уровень инфляции».

Правительство также подготовило меры по стабилизации оптовых цен. Чтобы на внутренний рынок поступало достаточно топлива, нефтяники должны частично отказаться от экспорта, как это было в рамках соглашения. Но во избежание убытков компаний, правительство скорректировало механизм компенсации бизнесу. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, кабмин должен одобрить его 4 июля. Дмитрий Медведев идею поддержал и вдобавок пообещал наказывать компании, которые будут завышать розничные цены: «Экономический механизм регуляции — это хорошо. Но если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь в отсутствие соглашений можно проводить самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится».

Выходит, соглашение правительства с нефтяниками, которое впервые было подписано в октябре прошлого года, теперь превратилось в «джентельменское соглашение». Ведь формально ручного управления больше нет, но регулировать цены по рыночным правилам компании не могут. Хотя некоторым АЗС не мешало бы повысить стоимость бензина, чтобы держаться на плаву, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Он считает, что из этой двойственности ничего хорошего не выйдет: «Цена свободна, но из-за инфляции она будет расти. Разве это не регулирование?

В рамках заданных реалий мы видим шаткое равновесие.

Это будет урезанная кривая картина, которая может обеспечить временную стабильность, но в перспективе ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается роста, то, да, он будет медленный и верный».

В то же время эксперты не исключают, что если компании все-таки начнут повышать цены на топливо больше дозволенного, то правительство вернется к заморозке цен или, например, введет заградительные экспортные пошлины, говорит руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Такая мера давно обсуждается, но ее введение может ударить не только по нефтяникам. «Конечно, экспортным блоком нефтяники рисковать не готовы, но здесь существует и угроза для бюджета. Хотя желание и было развивать биржевую торговлю, нельзя увязать рынок и ручное регулирование и получить везде завидный эффект», — полагает Пасечник.

Кстати, говорить о том, что действовавшее ранее соглашение о заморозке цен на топливо так уж сильно их сдержало, не приходится. С момента подписания первого договора в октябре прошлого года до 24 июня 2019-го литр 95-ого подорожал на 70 коп. Не исключено, что и сейчас без формального вмешательства властей цены повысятся еще больше.

По данным аналитиков Thomson Reuters Kortes, за прошлую неделю литр 95-го бензина по всей стране подорожал на 6 коп — его средняя стоимость 45,5 руб. Цена на дизель увеличилась на 3 коп — до 46,5 руб.