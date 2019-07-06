Во Владивостоке почтили память погибших при пожаре на глубоководной станции

Моряки Тихоокеанского флота почтили память подводников, погибших 1 июля в результате пожара на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 в Баренцевом море. Официальный представитель флота Николай Воскресенский сообщил журналистам, что утром во Владивостоке прошла траурная церемония.

«На Корабельной набережной столицы Приморского края у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" состоялся митинг, в котором приняли участие начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, начальник ТОВВМУ (Тихоокеанского высшего военно-морского училища) имени Макарова контр-адмирал Олег Журавлев, ветераны-подводники ТОФ, военнослужащие бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил»,— рассказал представитель флота (цитата по ТАСС).

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. В 18:00 по местному времени (11:00 мск) на всех кораблях и в воинских частях Тихоокеанского флота приспустят Андреевские флаги и дадут звуковые сигналы.

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Напомним, 14 офицеров стали жертвами пожара на АС-31, находившейся в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива. Панихида по погибшим подводникам прошла 4 июля в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота. Четырем из них посмертно присвоены звания Героев России, остальные удостоены орденов Мужества. Как стало известно “Ъ”, в качестве одной из причин трагедии на АГС рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

Подробности — в публикации “Ъ” «На АС-31 начали всплывать причины».