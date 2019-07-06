Погибшими на катамаране под Туапсе оказались туристки из Мордовии и Белгорода

Установлены личности погибших при крушении прогулочного катамарана в Черном море под Туапсе вблизи курортного поселка Джубга. Как сообщил агентству «Интерфакс» глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин, ими оказались две женщины.

«Одна приехала из Мордовии, 1977 года рождения, вторая — жительница Белгорода, 1985 года рождения. Для нас, всего района, это, конечно, большое ЧП»,— сказал господин Русин.

Как сообщили «Интерфаксу» источники в министерстве здравоохранения Краснодарского края, пострадавшие скончались по дороге в больницу.

По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, 5 июля в 17:50 мск на расстоянии около 100 м от берега перевернулось прогулочное судно. На борту катера находилось 43 человека, при пассажировместимости 12 человек. 41 человек был спасен, установлено местонахождение всех находившихся на борту пассажиров. Никто из них не госпитализирован. Причиной опрокидывания, по предварительным данным, стал перегруз.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Владелец катамарана задержан. Водитель судна скрылся, в настоящее время он объявлен в розыск.