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Два человека погибли в результате крушения катера под Туапсе

Два человека погибли в результате опрокидывания прогулочного катера в Черном море близ курортного поселка Джубга (Туапсинский район Краснодарского края).

«Информация о гибели двух человек подтвердилась. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего»,— сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СКР. Ранее о том, что двое пассажиров были доставлены на берег живыми, но реанимировать их не смогли, сообщали источники агентства.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло вечером в пятницу, 5 июля. Катер перевернулся в 100 метрах от берега. Предположительно на борту катера находилось 43 человека, 37 из них были доставлены на берег сразу. Остальных подобрали проходящие водные суда.

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