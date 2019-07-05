Экс-руководители «Тольяттиазота» приговорены к лишению свободы заочно

Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет. Все обвиняемые по делу о мошенничестве и созданию преступной группы давно проживают за пределами России.

Владимир Махлай приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой же срок для него был запрошен стороной обвинения. Сергей Махлай и Евгений Королев получили девять и восемь с половиной года колонии общего режима соответственно. Прокуратура ранее потребовала ограничить им свободу на девять и восемь лет соответственно. Собственник компании Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер и второй владелец иностранной организации Эндрю Циви приговорены к девяти и восьми с половиной годам лишения свободы соответственно. Прокурор требовал ограничить им свободу на восемь с половиной года.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии СКР, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки.

В ПАО «ТОАЗ» сообщили, что приговор будет обжалован, назвав уголовное дело «безосновательным и абсурдным». Вся якобы похищенная продукция за 2008 – 2011 годы была реализована по официальным договорам и по максимально возможным ценам, а выручка за продукцию поступала на расчетные счета предприятия в полном объеме. Из полученных за реализацию продукции средств стабильно выплачивалась заработная плата сотрудникам предприятия, производилась модернизация оборудования, уплачивались налоги. ПАО «ТОАЗ», считает, что в ходе судебного процесса и предшествовавших ему многолетних следственных действий по-настоящему пострадавшей стороной оказался коллектив завода.

Уголовное дело в отношении экс-руководителей тольяттинского предприятия было возбуждено еще в 2012 году по заявлению миноритария ТОАЗа «Уралхима», однако более шести лет следователи не могли довести его до суда. Потерпевшими по делу наряду с «Уралхимом» являются мелкий миноритарий Евгений Седыкин, которому принадлежит 0,00019% акций компании, а также сам «Тольяттиазот».

Андрей Сазонов, Самара