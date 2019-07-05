Бобслеистка Сергеева осталась без компенсации за допинг

Хорошевский райсуд Москвы отклонил иск бобслеистки Надежды Сергеевой и ее тренера Алексея Полонникова к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и фармкомпании «Озон». Спортсмены пытались отсудить у медиков и фармацевтов 17 млн руб. компенсации за назначение лекарства с запрещенным веществом триметазидин, употребление которого привело к дисквалификации госпожи Сергеевой после Олимпиады в Пхёнчхане. Фармацевты заявили в суде, что бобслеистка сама употребляла триметазидин.

Иск в Хорошевский райсуд Москвы был подан спортсменкой и ее тренером в декабре 2018 года. Бобслеистка Надежда Сергеева, занявшая на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане 12-е место (в стартах бобов-двоек), была отстранена от соревнований на восемь месяцев после обнаружения в крови запрещенного препарата триметазидина. Спортсменка заявила, что принимала выписанный врачом ФМБА Анной Вычик препарат метионин, а в его инструкции нет информации о содержании триметазидина. В октябре 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) фактически подтвердил это, постановив, что спортсменка приняла допинг без умысла, и допустил ее до соревнований. После этого и был подан иск на 17 млн руб. к ФМБА и фармкомпании «Озон»: сумма объяснялась потерей поощрительных выплат бобслеистке как участнице Олимпиады и средств от государства на оплату последующих четырех лет тренировок, а также расходами на экспертизы препарата.

Адвокат бобслеистки Артем Пацев заявил в суде, что ФМБА и фармкомпания не проверили метионин на содержание допинга, а истцы в ходе 29 тестов в лабораториях нашли в этом препарате триметазидин.

Другой адвокат спортсменки Андрей Сидоренко объяснял со ссылкой на экспертизу прокуратуры, что сырье метионина было закуплено в Китае. «Китайцы могут на одной линии готовить триметазидин и метионин. Это не единичный случай»,— рассказал он.

В свою очередь, представители ФМБА заявили суду, что не являются надлежащими ответчиками, так как препараты для спортсменов закупают подведомственные агентству, но при этом отдельные юридические лица. Юристы «Озона» отвергли обвинения в адрес китайских поставщиков, пояснив, что те специализируются на производстве аминокислот, а в инциденте обвинили саму бобслеистку. «Госпожа Сергеева не раз ссылалась на проблемы с сердцем (триметазидин используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.— “Ъ”). Чтобы снять дисквалификацию за допинг, она и обратилась в суд»,— заявил представитель ответчика. Фармкомпания попросила приобщить к разбирательству заключение заведующего кафедрой доказательной медицины Самарского государственного медуниверситета Александра Шпигеля. По его данным, госпожа Сергеева могла получить выявленную дозу триметазидина, лишь выпив 11 тыс. таблеток метионина. Отметим, что в ходе разбирательства адвокаты бобслеистки заявляли, что на нее ранее оказывал давление глава ФМБА Владимир Уйба.

Юристы «Озона» подчеркивали суду, что у них нет контрактов с ФМБА и бобслеисткой, препараты для спортсменов они не производят, поэтому и специально проверять лекарства не обязаны. При этом юристы фармкомпании представили результаты экспертизы Росздравнадзора, которая не нашла в метионине следов триметазидина. Юрист ФМБА также сказал, что агентство не обязано проверять каждый препарат.

Артем Пацев пытался этому оппонировать: он заявил, что в лаборатории Росздравнадзора нет высокоточного оборудования для выявления триметазидина, а покупка метионина подведомственной организацией не снимает с ФМБА ответственности, так как именно агентство по закону должно обеспечивать лекарствами спортсменов.

Но судью Лидию Ланину адвокат, похоже, не убедил: она отказала в удовлетворении иска.

Надежда Сергеева заявила, что не ожидала такого решения суда: «Получается, виновных нет. Получается, спортсмены, находящиеся в полной зависимости от ФМБА, продолжают играть в рулетку». Ее адвокат Андрей Сидоренко не исключил, что обжалует решение суда. По его словам, подобных разбирательств в РФ еще не было. Отметим, что в США в 2018 году пловчиха Мэдисон Кокс была дисквалифицирована на два года после обнаружения в допинг-тестах триметазидина. CAS сократил срок ее дисквалификации до полугода, приняв во внимание, что спортсменка семь лет принимала биодобавку, в которой и был обнаружен запрещенный препарат.

Елизавета Михальченко, Александра Намятова