На гендиректора положили с «Автоприбором»

Осужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод “Автоприбор”», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.
Процесс над бывшим гендиректором ОАО «Завод “Автоприбор”» 60-летним Алексеем Мельниковым во Фрунзенском райсуде Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинитель требовал приговорить господина Мельникова к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. В итоге судья Дмитрий Рукин назначил подсудимому наказание на два с половиной года меньше запрошенного прокурором, а штраф увеличил на 200 тыс. руб.
А с 2011 года господин Мельников начал «действовать против интересов своего предприятия и его трудового коллектива».
Именно тогда, как установили Следственный комитет России и суд, у Алексея Мельников и созрел умысел на совершение преступления. Началось все с того, что руководитель «Автоприбора» прекратил обслуживать взятый в ВТБ кредит в размере 1,4 млрд руб. Тем самым, как посчитали следствие и суд, подсудимый «осознанно и корыстно реализовал продуманную схему разорения акционерного общества». Для контроля над денежными потоками и выручкой по договорам поставок от основных контрагентов АО господин Мельников, говорится в материалах дела, создал новое юридическое лицо — ООО «Завод “Автоприбор”», где и аккумулировалась вся прибыль от производства, а на ОАО тем временем накапливались многомиллионные долги.
В частности, у фирмы одного из его сыновей под залог восьми объектов недвижимости директор «Автоприбора» взял заем в размере 32 млн руб. Рассчитаться, естественно, не смог, и залог перешел в собственность родственника. В общей сложности благодаря политике господина Мельникова завод лишился ликвидных активов как минимум на 140 млн руб.
В августе 2012 года охранявшее предприятие и не получавшее за это долгое время зарплату ЧОП «Витязь», принадлежащее сыну Алексея Мельникова Петру, инициировало процедуру банкротства «Автоприбора», которая не завершена до сих пор. Отметим, что уголовное дело в отношении скрывшегося от следствия Петра Мельникова было выделено в отдельное производство. Его подозревают в обналичивании как минимум 500 млн руб., и суд заочно арестовал бизнесмена. В этом году Петра Мельникова задержали в Литве, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Сам Алексей Мельников в ходе всего судебного процесса заявлял о своей полной невиновности, утверждая, что действовал исключительно в интересах руководимого им предприятия. «Все сделки, которые мне инкриминировали, были экономически обоснованными и целесообразными»,— убеждал суд обвиняемый, в том числе и в своем последнем слове. Впрочем, аргументы следствия оказались весомее. Защита господина Мельникова намерена обжаловать решение Фрунзенского райсуда Владимира в вышестоящей инстанции.
«Нам известно о том, что Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему гендиректору завода “Автоприбор” Алексею Мельникову, обвиненному в совершении мошенничества в особо крупном размере. В рамках работы с проблемной задолженностью банку ВТБ удалось взыскать часть средств по ранее предоставленному кредиту заводу “Автоприбор” посредством реализации залогового имущества. В дальнейшем ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства»,— сообщили в пресс-службе ВТБ.
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