На гендиректора положили с «Автоприбором» Поставщик автогигантов получил четыре с половиной года за хищение кредита

Осужден Алексей Мельников — бывший гендиректор ОАО «Завод “Автоприбор”», поставлявшего продукцию для всех российских автогигантов. Он признан виновным в нанесении ущерба своему предприятию в размере 1,2 млрд руб. и еще 1,4 млрд руб. банку ВТБ, выдавшему «Автоприбору» кредит на эту сумму, который так и не был возвращен.

Процесс над бывшим гендиректором ОАО «Завод “Автоприбор”» 60-летним Алексеем Мельниковым во Фрунзенском райсуде Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Гособвинитель требовал приговорить господина Мельникова к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. В итоге судья Дмитрий Рукин назначил подсудимому наказание на два с половиной года меньше запрошенного прокурором, а штраф увеличил на 200 тыс. руб.

Как следует из приговора, бывший руководитель «Автоприбора», который некогда являлся поставщиком комплектующих практически для всех российских автогигантов, включая ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, стал его единоличным хозяином в 2005 году, скупив 100% акций общества.

А с 2011 года господин Мельников начал «действовать против интересов своего предприятия и его трудового коллектива».

Именно тогда, как установили Следственный комитет России и суд, у Алексея Мельников и созрел умысел на совершение преступления. Началось все с того, что руководитель «Автоприбора» прекратил обслуживать взятый в ВТБ кредит в размере 1,4 млрд руб. Тем самым, как посчитали следствие и суд, подсудимый «осознанно и корыстно реализовал продуманную схему разорения акционерного общества». Для контроля над денежными потоками и выручкой по договорам поставок от основных контрагентов АО господин Мельников, говорится в материалах дела, создал новое юридическое лицо — ООО «Завод “Автоприбор”», где и аккумулировалась вся прибыль от производства, а на ОАО тем временем накапливались многомиллионные долги.

Одновременно с этим, как установил суд, Алексей Мельников начал активно создавать фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными лицам и выводить ликвидные активы.

В частности, у фирмы одного из его сыновей под залог восьми объектов недвижимости директор «Автоприбора» взял заем в размере 32 млн руб. Рассчитаться, естественно, не смог, и залог перешел в собственность родственника. В общей сложности благодаря политике господина Мельникова завод лишился ликвидных активов как минимум на 140 млн руб.

В августе 2012 года охранявшее предприятие и не получавшее за это долгое время зарплату ЧОП «Витязь», принадлежащее сыну Алексея Мельникова Петру, инициировало процедуру банкротства «Автоприбора», которая не завершена до сих пор. Отметим, что уголовное дело в отношении скрывшегося от следствия Петра Мельникова было выделено в отдельное производство. Его подозревают в обналичивании как минимум 500 млн руб., и суд заочно арестовал бизнесмена. В этом году Петра Мельникова задержали в Литве, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Сам Алексей Мельников в ходе всего судебного процесса заявлял о своей полной невиновности, утверждая, что действовал исключительно в интересах руководимого им предприятия. «Все сделки, которые мне инкриминировали, были экономически обоснованными и целесообразными»,— убеждал суд обвиняемый, в том числе и в своем последнем слове. Впрочем, аргументы следствия оказались весомее. Защита господина Мельникова намерена обжаловать решение Фрунзенского райсуда Владимира в вышестоящей инстанции.

«Нам известно о том, что Фрунзенский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему гендиректору завода “Автоприбор” Алексею Мельникову, обвиненному в совершении мошенничества в особо крупном размере. В рамках работы с проблемной задолженностью банку ВТБ удалось взыскать часть средств по ранее предоставленному кредиту заводу “Автоприбор” посредством реализации залогового имущества. В дальнейшем ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства»,— сообщили в пресс-службе ВТБ.

Олег Рубникович