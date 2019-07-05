Харальд Крюгер уходит с поста гендиректора BMW

Харальд Крюгер, возглавлявший BMW Group последние четыре года, уведомил наблюдательный совет компании, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок правления. В пресс-релизе компании отмечается, что наблюдательный совет принял это решение и намерен обсудить кандидатуры на пост генерального директора производителя на ближайшем собрании 18 июля.

«BMW Group была моим профессиональным домом более 27 лет. После более чем десяти лет в правлении и более четырех лет в качестве генерального директора я хотел бы заняться новой профессиональной деятельностью и использовать мой разносторонний международный опыт в новых проектах и начинаниях»,— заявил господин Крюгер.

Немецкий автоконцерн опубликовал отчет (.pdf) по итогам первого квартала текущего года о падении прибыли на 75% — с €3,1 млрд до €762 млн. И это несмотря на рекордное количество проданных автомобилей для первого квартала года. Падение прибыли же связано в основном со списаниями, связанными с ожиданием штрафа от Еврокомиссии за нарушение антимонопольного законодательства.

Кирилл Сарханянц