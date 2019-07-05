Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года. Суд вынес постановление о назначении им штрафов до 35 тыс. руб.

Учредитель экономической интернет-газеты «Вкризис.ру» Аркадий Орлов и ее шеф-редактор Вадим Лифшиц обвинялись по делу о порче имущества, совершенной группой лиц (ст. 167 УК РФ), и считались организаторами — их оштрафовали на 20 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно. Вместе с ними по делу в качестве исполнителей преступления проходили водитель Игорь Васильев и Василий Кирсанов, который осуществил поджог редакции РИА ФАН,— им суд назначил по 35 тыс. руб. штрафа.

Поджог офиса петербургской редакции ФАН произошел 9 октября, а 10 ноября в окно редакции НТВ в Петербурге бросили бутылку с зажигательной смесью. В конце ноября Приморский райсуд города отправил под стражу всех четырех фигурантов уголовного дела. Изначально их действия квалифицировались по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Историк Вадим Лифшиц свою вину частично признавал, утверждая, что планировал организацию поджога редакции РИА ФАН с августа прошлого года, и заявлял: «Я резко критически отношусь к неформальному объединению людей, которых называют “Фабрика троллей”. Данные люди пишут в интернете комментарии, пропагандируя диктатуру российской власти. Их политические взгляды я не поддерживаю. Мне известно, что “Фабрика троллей” тесно взаимодействует с ФАН».

Напомним Федеральное агентство новостей связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина» и владельцем «Фабрики троллей». Сотрудники «фабрики» занимались размещением постов и комментариев провластной направленности в интернете.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Преступление в условиях неочевидности».

Марина Царева, Санкт-Петербург