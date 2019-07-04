Марина Шишкина направила обращения в ЦИК, Горизбирком и СК из-за отказа в регистрации кандидатов

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Петербурге Марина Шишкина обратилась в Центризбирком, Горизбирком и Следственный комитет РФ из-за отказа в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ.

«Нашим кандидатам в ИКМО Звездное, Гагаринское, Литейный сказали, что они не донесли документы, хотя ранее сами же и подписали расписку, которая подтверждает, что они были приняты»,— заявила госпожа Шишкина. По ее мнению, ситуация с отказом в регистрации является нарушением закона.