IKEA напомнили о земле

Спор шведской IKEA и предприятия «Химки-Молжаниново» вокруг 20 га земель в Подмосковье может получить новое развитие. Как стало известно “Ъ”, к конфликту подключился бизнес-омбудсмен Борис Титов, который попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить законность вынесенных в рамках спора решений. Из-за возбужденного уголовного дела IKEA сегодня не может развивать данный участок, где находится бизнес-центр «Химки Бизнес парк» площадью 100 тыс. кв. м.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить законность и обоснованность решений, принятых при возбуждении и расследовании уголовных дел, касающихся прав российской структуры IKEA ООО «ИКЕА Ханим Лтд» на их самый первый земельный участок в России. Об этом “Ъ” сообщили в аппарате господина Титова.
Речь идет об участке площадью 20,88 га в Химках, возле Ленинградского шоссе. В 1993 году администрация Химкинского района сдала эти земли в аренду структурам IKEA на 49 лет. В 2007 году компания построила на участке бизнес-центр «Химки Бизнес парк» площадью более 100 тыс. кв. м. Стоимость объекта в самой IKEA оценивали в $100 млн. Но в 2012 году коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» (КСХП; сегодня называется «Химки-Молжаниново») подало в арбитражный суд Московской области иск к «ИКЕА Ханим Лтд» с требованием вернуть участок и снести «незаконные постройки».
В 2016 году спор перерос в уголовное дело: УМВД Химок открыло производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемыми стали два бывших чиновника администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин, умершие в 2013 и 2016 годах соответственно. По версии следствия, спорные 20,88 га земли КСХП изначально получило в долевую собственность от совхоза «Путь к коммунизму» в 1991 году. Но в 1993 году администрация Химкинского района лишила КСХП права собственности, передав земли в аренду IKEA.
Уголовное дело в отношении Игоря Гончаренко и Юрия Кораблина было закрыто в 2017 году. Перед этим следствие открыло еще одно производство в отношении неустановленных лиц. Как стало известно “Ъ”, фигурантом этого дела выступает руководитель Химкинского земельного комитета Мария Дунюшина.
Получить оперативные комментарии Следственного комитета и Генпрокуратуры не удалось.
Представляющая интересы IKEA адвокат Екатерина Духина передала, что расценивает ситуацию «как попытку наших оппонентов незаконно получить от IKEA деньги». По ее словам, КСХП заявляет о подделке документов, к которым IKEA не имеет ни отношения, ни доступа. А договор аренды, по которому компания IKEA получила земельный участок, был оформлен задолго до предполагаемой фальсификации — в 1993 году, когда администрация Химок была официально зарегистрированным собственником земельного участка, указывает адвокат. При этом, отмечает госпожа Духина, на протяжении 18 лет — до 2011 года, когда собственником участка стала IKEA, у КСХП «Химки» никаких претензий по поводу земель не возникало.
Там подчеркнули, что считают наложенный следствием арест на участок незаконным. Хотя ситуация не влияет на операционную деятельность, это лишает компанию возможности развивать участок в соответствии с планами, говорит представитель IKEA.
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