IKEA напомнили о земле

Спор шведской IKEA и предприятия «Химки-Молжаниново» вокруг 20 га земель в Подмосковье может получить новое развитие. Как стало известно “Ъ”, к конфликту подключился бизнес-омбудсмен Борис Титов, который попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить законность вынесенных в рамках спора решений. Из-за возбужденного уголовного дела IKEA сегодня не может развивать данный участок, где находится бизнес-центр «Химки Бизнес парк» площадью 100 тыс. кв. м.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить законность и обоснованность решений, принятых при возбуждении и расследовании уголовных дел, касающихся прав российской структуры IKEA ООО «ИКЕА Ханим Лтд» на их самый первый земельный участок в России. Об этом “Ъ” сообщили в аппарате господина Титова.

Речь идет об участке площадью 20,88 га в Химках, возле Ленинградского шоссе. В 1993 году администрация Химкинского района сдала эти земли в аренду структурам IKEA на 49 лет. В 2007 году компания построила на участке бизнес-центр «Химки Бизнес парк» площадью более 100 тыс. кв. м. Стоимость объекта в самой IKEA оценивали в $100 млн. Но в 2012 году коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» (КСХП; сегодня называется «Химки-Молжаниново») подало в арбитражный суд Московской области иск к «ИКЕА Ханим Лтд» с требованием вернуть участок и снести «незаконные постройки».

КСХП настаивало, что участок был получен IKEA незаконным путем: сотрудники администрации Химкинского района подделывали документы, а право аренды фактически было оформлено в 2000-х годах.

В 2016 году спор перерос в уголовное дело: УМВД Химок открыло производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемыми стали два бывших чиновника администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин, умершие в 2013 и 2016 годах соответственно. По версии следствия, спорные 20,88 га земли КСХП изначально получило в долевую собственность от совхоза «Путь к коммунизму» в 1991 году. Но в 1993 году администрация Химкинского района лишила КСХП права собственности, передав земли в аренду IKEA.

Уголовное дело в отношении Игоря Гончаренко и Юрия Кораблина было закрыто в 2017 году. Перед этим следствие открыло еще одно производство в отношении неустановленных лиц. Как стало известно “Ъ”, фигурантом этого дела выступает руководитель Химкинского земельного комитета Мария Дунюшина.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом следствия, знает, что в мае 2019 года Следственный комитет предъявил обвинительное заключение и сейчас передает дело в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.

Получить оперативные комментарии Следственного комитета и Генпрокуратуры не удалось.

Представляющая интересы IKEA адвокат Екатерина Духина передала, что расценивает ситуацию «как попытку наших оппонентов незаконно получить от IKEA деньги». По ее словам, КСХП заявляет о подделке документов, к которым IKEA не имеет ни отношения, ни доступа. А договор аренды, по которому компания IKEA получила земельный участок, был оформлен задолго до предполагаемой фальсификации — в 1993 году, когда администрация Химок была официально зарегистрированным собственником земельного участка, указывает адвокат. При этом, отмечает госпожа Духина, на протяжении 18 лет — до 2011 года, когда собственником участка стала IKEA, у КСХП «Химки» никаких претензий по поводу земель не возникало.

В самой IKEA напомнили “Ъ”, что права компании на земельный участок были неоднократно подтверждены судами различных инстанций, в том числе Верховным судом РФ.

Там подчеркнули, что считают наложенный следствием арест на участок незаконным. Хотя ситуация не влияет на операционную деятельность, это лишает компанию возможности развивать участок в соответствии с планами, говорит представитель IKEA.

Елизавета Макарова