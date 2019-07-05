В уральском полпредстве перестали отвечать на звонки после новостей о задержании Воробьева

Сотрудники аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова сразу после появления новостей о задержании Александра Воробьева перестали отвечать на телефонные звонки. По словам источника, знакомого с ситуацией, в резиденции полпреда в Екатеринбурге наблюдается паника и растерянность.

Пока установить местонахождение господина Цуканова не удалось. На сайте полпредства последний пресс-релиз об его работе опубликован 20 июня, когда он открыл в Тюмени форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2019».

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Напомним, 4 июля помощник полпреда РФ в УрФО Александр Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ. Ему инкриминируется ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Лефортовский суд Москвы арестовал его до 4 сентября. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Остальные обстоятельства уголовного дела пока неизвестны.

Мария Арабей, Екатеринбург