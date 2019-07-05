Волковский театр остался без худрука и директора Евгений Марчелли ушел по собственному желанию после выговора от Владимира Мединского

Противостояние директора ярославского Театра драмы имени Федора Волкова Алексея Туркалова и худрука Евгения Марчелли, длившееся на фоне попытки объединить учреждение с петербургским Александринским театром, завершилось тем, что после встречи с министром культуры РФ Владимиром Мединским театр покинули оба. Туркалова уволил министр, Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию после выговора. Незадолго до этого труппа театра обратилась к Мединскому с просьбой отправить в отставку Туркалова.

Бывший глава Владивостокского цирка Алексей Туркалов, назначенный на пост директора Волковского театра в конце прошлого года, сразу не сработался с художественным руководителем Евгением Марчелли. Когда министр культуры РФ Владимир Мединский в конце марта объявил об объединении Волковского и Александринского театров в Первый национальный театр России (с этой идеей к нему обратились худруки обоих учреждений Евгений Марчелли и Валерий Фокин), Туркалов высказался против. На встрече с труппой по этому поводу Марчелли и Туркалов вступили в открытый конфликт.

Ярославцев же беспокоила судьба бренда театра. Основанному в 1750 году Волковскому пришлось бы поделиться статусом первого русского с Александринским, открывшимся шесть лет спустя.

Кроме того, даже придуманное название — Первый национальный театр России (Академический Александринский театр — Академический театр имени Волкова) — давало возможность предположить, что ярославскому театру отводилась вторая роль в объединенной институции.

Подведомственность обоих театров Министерству культуры позволила не согласовывать объединение с региональными властями. Но против этой инициативы сразу высказался губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В результате действие приказа Владимира Мединского об объединении театров, подписанного 28 марта, в тот же день приостановил премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с негативной реакцией ярославской публики и профессионального сообщества. В мае идею властей Ярославской области о присвоении Театру имени Федора Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ поддержал президент России Владимир Путин.

Противостояние Марчелли и Туркалова вспыхнуло с новой силой уже летом.

На этой неделе труппа Волковского театра направила Мединскому письмо с просьбой уволить директора. Министр вызвал главу театра и худрука к себе в пятницу.

После встречи Мединский уволил Туркалова и объявил выговор Марчелли, который, в свою очередь, написал заявление об уходе. «Так управлять театром нельзя»,— прокомментировал глава Минкульта отставку директора, добавив, что «фактически театр оказался расколот на две неравные части». Евгений Марчелли в беседе с “Ъ” назвал происшедшее «войной». «Случилась война, восстала общественность. А война — это всегда разруха. В войне виноваты обе стороны. Поэтому я счел своим долгом выйти из войны достойно»,— объяснил он причины своего ухода. Теперь уже бывший художественный руководитель добавил, что у него «огромное количество» предложений и творческих планов.

Член труппы Волковского театра, народный артист России Валерий Кириллов рассказал “Ъ”, что актеры ждут возвращения Евгения Марчелли, «чтобы с ним поговорить». Исполнять обязанности директора после отставки Алексея Туркалова будет его заместитель по финансам Юлия Серова. Должность художественного руководителя остается вакантной.

Александр Тихонов, Ярославль