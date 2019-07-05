Только без УК

Как стало известно “Ъ-Юг”, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» может выйти из под управления УК «Аэропорты регионов». С предложением изменить систему управления компанией с возможной передачей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО гендиректору выступил холдинг «Аэропорты регионов», который владеет крупным пакетом акций ОАО. В холдинге говорят, что это является шагом к предстоящей ликвидации компании. Напомним, другой крупный акционер - «Группа Агроком» Ивана Саввиди выступает против ликвидации ОАО, в связи с чем между совладельцами старого ростовского аэропорта разгорается очередной эпизод противостояния.



В четверг совет директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров. Проведение собрания назначено на 8 августа.

В повестке дня рассмотрение вопроса о прекращении полномочий управляющей организации и досрочного расторжения договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа.

С 2015 года акционерным обществом управляет УК «Аэропорты регионов» (входит в одноименный холдинг). Предложение отказаться от услуг управляющей компании поступило со стороны холдинга, который является фактическим владельцем крупного пакета акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». По словам директора по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов Евгения Красикова, отказ от действующей системы управления обусловлен реалиями, в которых ОАО живет с марта 2018 года после запрета на эксплуатацию аэродрома. Основная хозяйственная деятельность компании, то есть прием-отправка самолетов и обслуживание пассажиров, фактически прекращена. Соответственно, привлечение специализированной УК в сложившейся ситуации не имеет смысла. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО могут передать генеральному директору, сообщил Евгений Красиков. При этом он отметил, что отказ от услуг УК связан с планами по ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».

Как ранее писал “Ъ-Юг, «Аэропорты регионов» предлагают ликвидировать компанию, мотивируя это тем, что после фактического закрытия аэропорта ОАО лишилось основной доли выручки, которую формировали доходы от обслуживания авиакомпаний и пассажиров. Выручка компании за 2018 год составила 65 млн руб., снизившись на 97% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Отмечается, что в целом расходы ОАО на содержание инфраструктуры аэропорта превысили доходы. На прошлой неделе предложение о ликвидации ОАО рассматривалось на общем собрании акционеров, но они не смогли принять решение.

Против ликвидации ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» выступает другой крупный акционер - «Группа Агроком». Генеральный директор этой компании Сергей Сапотницкий сказал “Ъ-Юг”, что позиция холдинга относительно отказа от услуг УК пока не определена. По словам господина Сапотницкого, «Группа Агроком» в настоящее время не располагает подробностями предложения о досрочном расторжении договора с управляющей компанией.

Господин Сапотницкий подтвердил несогласие группы с ликвидацией ОАО. «Аэропорты регионов» ничего другого не предлагают. Мы же говорим, что готовы взять управление этим бизнесом на себя и разработать план по его дальнейшему развитию», - сказал он.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось оператором так называемого старого аэропорта Ростова, который распоряжением правительства РФ был закрыт в 2018 году. Вся авиационная деятельность из него была переведена в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный холдингом «Аэропорты регионов», входящего в группу «Ренова» Виктора Вексельберга.

Отметим, что между двумя крупнейшими акционерами ОАО неоднократно вспыхивали корпоративные конфликты.

Вадим Водолазов