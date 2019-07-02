Старый оператор не выпал из гнезда

Собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» отложило принятие решения о ликвидации компании. Ликвидировать компанию предлагает мажоритарный акционер «Аэропорты регионов», против выступил один из крупных акционеров — «Группа Агроком». Пока акционеры не договорятся, речи о добровольной ликвидации предприятия быть не может, отмечают эксперты.



В Ростове в минувшую пятницу прошло годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», в повестку дня которого был внесен вопрос о ликвидации компании. Накануне акционеры получили от управляющей компании «Аэропорты регионов» письмо (имеется в распоряжении “Ъ-Юг”), в котором объясняется необходимость этого шага. В частности, в письме указано, что после открытия нового ростовского аэропорта ОАО фактически прекратило свою деятельность и с декабря 2017 года лишилось основной доли выручки, которую формировали доходы от обслуживания авиакомпаний и пассажиров. Выручка компании за 2018 год составила 65 млн руб., снизившись на 97% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Отмечается, что в целом расходы ОАО на содержание инфраструктуры старого аэропорта превысили доходы, операционный убыток составил 193 млн руб. «Чистая прибыль общества, хоть и осталась положительной, составив 16,9 млн руб., снизилась по сравнению с предыдущим финансовым годом на 98%, основным источником ее получения стали процентные доходы, полученные от размещения денежных средств на депозитах»,— сказано в письме. Акционерам предлагалось ликвидировать общество с дальнейшим распределением имеющихся средств и средств от продажи активов.

Против ликвидации ОАО выступил один из крупных его акционеров — «Группа Агроком». «С момента появления в ростовском аэропорту структур компании “Ренова” нами зафиксированы множественные нарушения прав акционеров. Наша сторона незаконно была отстранена от управления ОАО “Аэропорт Ростов-на-Дону”, мы не можем влиять на принимаемые решения и сделки, в результате чего, на наш взгляд, большое количество сделок с имуществом общества было проведено незаконно, в ущерб акционерам»,— заявили в «Группе Агроком». В компании подчеркнули, что рассматривают закрытие акционерного общества как попытку избежать ответственности за совершенные действия.

По мнению источника, знакомого с ситуацией, так или иначе акционерам еще придется вернуться к вопросу о ликвидации. «На собрание пришло необычно много акционеров-физлиц, которые активно возмущались. Решение просто отложено, чтобы не разжигать конфликт»,— отмечает источник.

Как пояснил адвокат бюро «Юг» Сергей Радченко, ликвидация предприятия возможна, когда держатели 75% акций выступают за этот процесс. «Пока акционеры не договорятся, речи о добровольной ликвидации предприятия быть не может — только через процедуру банкротства. В случае, если ликвидация происходит, в первую очередь ОАО должно будет рассчитаться со всеми долгами. Оставшиеся средства делятся между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций. Но, как правило, после раздачи долгов ничего не остается, иногда на их погашение средств даже не хватает»,— сказал он.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» являлось оператором старого аэропорта Ростова, который был закрыт 1 марта 2018 года. Все рейсы из старого аэропорта были переведены в новый аэропорт «Платов», с нуля построенный холдингом «Аэропорты регионов» группы «Ренова» Виктора Вексельберга. До 2014 года ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» находилось под контролем структур Ивана Саввиди (ГК «Агроком»). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на май текущего года 38% ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» принадлежат АО «Ростоваэроинвест» (совместное предприятие «Аэропортов регионов» и властей региона). «Группа Агроком» через офшорные компании владеет 31% акций. Еще 25% принадлежат прочим юридическим лицам. Остальным акционерам принадлежит от 3% акций.

Кристина Федичкина