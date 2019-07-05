Польша экстрадирует в Россию обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, обвиняемый по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», будет экстрадирован в Россию. Соответствующее решение вынес Окружной суд Варшавы.

«По делу Вячеслава В. информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерации»,— сообщил представитель суда «РИА Новости».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что в 2013–2014 годах он через посредника дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору компании «Иск ресурс» Никите Чередниченко. По версии следствия, взятка предназначалась за бездействие при реконструкции «Зимней вишни».

С 2016 года господин Вишневский жил за границей. В ходе рассмотрения уголовного дела о пожаре суд санкционировал его заочный арест, после чего россиянина объявили в международный розыск. В марте он был арестован польскими властями.

О судебном процессе над обвиняемыми по делу о пожаре — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ».