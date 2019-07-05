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18:14
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
20:45
Три кандидата в муниципалы подали в суд на ИКМО «Новоизмайловское»
20:41
ЛДПР урегулировала вопрос с переходом Олега Капитанова на работу в Смольный
20:20
На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу
20:05
На развитие санавиации в Ленобласти направят 149 млн рублей
19:50
Петербургский фармпроизводитель планирует поставки вакцин от гриппа в Юго-Восточную Азию
19:45
В первом полугодии 2019 года общедомовым имуществом в Петербурге признано 675 объектов
19:23
Транспортная реформа может обойтись бюджету Петербурга в 23 млрд рублей
19:04
Узбекские предприниматели намерены построить логистический центр в Ленобласти
18:46
Суд отказал «Трансаэро» в признании недействительным займа в 583 млн рублей у «Аэрофлота – Финанс»
18:27
В 2019 году в Петербурге введут около 125 тыс. кв. м качественных складских помещений
18:14
УФАС назначил «Макдоналдсу» штраф до полумиллиона рублей из-за соуса за 6 рублей
17:46
Компания «Газпром СПГ СПб» переименована в «Газпром СПГ Портовая»
17:27
В Смольном заявили, что «электронный магазин» позволил сэкономить на госзакупках почти 692 млн рублей
17:20
В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере туризма
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10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Твердые знаки»
Вручение ежегодной премии
Подробно
37
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Ежегодная премия «Твердые знаки» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
05.07.2019, 17:15
(обновлено в 16:46, 08.07)
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия