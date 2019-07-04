Многопрофильный медицинский комплекс в Юкках построят до конца 2021 года

Многопрофильный медицинский центр на территории Юкковского сельского поселения планируется построить до конца 2021 года. В настоящее время проводятся проектные работы для возведения объекта, для строительства оформлен земельный участок площадью 30,4 га .

Как напомнили в пресс-службе правительства Ленобласти, проект будет реализован группой клиник «Согаз медицина».

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, многопрофильный комплекс будет крупнейшим в стране, не имеющим аналогов в Европе. «Новый центр позволит тысячам граждан России получить доступную высококвалифицированную помощь», – добавил глава Ленобласти.

Медкомплекс будет включать в себя онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, учебный комплекс и центр ядерной медицины. Ежегодно в нем смогут получать лечение 3,5 тыс. человек. Площадь самого медцентра составит более 110 тыс. кв. м.