Спектакль в ухе

Журналист и писатель Михаил Зыгарь создал новый продюсерский проект — Мобильный художественный театр, за короткий срок выпустивший в Москве две аудиопремьеры: «Мастера и Маргариту» и «Свинарку и пастуха». В обоих проектах театр предстает прежде всего частью современного медиапространства, считает Ольга Федянина.

Михаилу Зыгарю современные технологии интересны не только как атрибут современной жизни, но и как способ актуализации прошлого. В своих недавних проектах, посвященных двум революционным годам — 1917-му и 1968-му, Зыгарь «загружал» исторический материал в форматы и жанры сегодняшнего медийного пространства. Дневники и письма превращались в посты в фейсбуке, семейные фотографии — в коллективные селфи, личные связи и политические союзы отражались во френд-лентах.

И вот теперь у Михаила Зыгаря появился еще один продюсерский проект — Мобильный художественный театр (МХТ), стартовавший этим летом с двумя премьерами (несколько раньше был своего рода «приквел» — «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым»). В окрестностях Патриарших прудов разыгрывается аудиоверсия «Мастера и Маргариты», на ВДНХ — спектакль-экскурсия «Свинарка и пастух».

Как это иногда случается, более проблематичной оказалась та премьера, концепция которой заочно кажется выигрышной. «Мастер и Маргарита» для сайт-специфической бродилки в пределах Садового кольца — выбор, очевидный во всех смыслах слова. Команда МХТ проложила по окрестностям Патриарших прудов маршрут, состоящий из 32 отрезков, и, соответственно, создала своего рода дайджест булгаковского текста, разделенный на 32 главы. Каждый, кто за небольшие деньги загрузил в смартфон приложение, может прийти сюда в любое время дня и ночи и отправиться в полуторачасовое путешествие в сопровождении голосов известных актеров и медийных знаменитостей: от Ингеборги Дапкунайте и Александры Ребенок до Ксении Собчак, Андрея Малахова и Алексея Венедиктова.

Соединяя сегодняшние «модненькие» Патрики с булгаковской богемной Москвой, гуляющей, пьющей и горящей на краю политической и исторической пропасти, Михаил Зыгарь и его соавтор театральный критик Алексей Киселев ставят перед собой гораздо больше технических и художественных задач, чем могут решить. Например, добавляют в сюжет знаки и приметы сегодняшнего дня, но при этом стараются сохранить несущие конструкции булгаковской истории, даже там, где одно радикально противоречит другому. И если Воланд удивляется не атеизму москвичей, а их новому благочестию — то его вопрос «кто же управляет жизнью человеческой» и следующий за ним диалог повисают в воздухе, а само появление Сатаны в Москве перестает быть остроумным парадоксом. Кроме этого, жанр сайт-специфик в московском центре, увы, по-прежнему сталкивается с проблемами высшего порядка, решить которые и Сатане не под силу. Голос в наушниках пару раз предупреждает, что «здесь все раскопано», но, во-первых, раскопано уже совсем не там, где предупреждают, во-вторых, кое-где еще оглушительно работает бульдозер, а в-третьих, на узких тротуарах сложно оставаться в ритме повествования и не превращаться в препятствие для окружающих. Правда, скачанное приложение работает в любом месте, дослушать или переслушать историю можно и дома, но такая универсальность тоже оказывается своего рода ловушкой. Аудиокнига, аудиоспектакль, аудиоэкскурсия, спектакль сайт-специфик — это все разные жанры с разными законами. «Мастер и Маргарита» Мобильного художественного театра вроде бы готов быть всем сразу, но оказывается ни тем ни другим.

Гораздо убедительнее и надежнее оказался второй проект МХТ, премьера которого состоялась в эту субботу на ВДНХ на фестивале «Вдохновение». «Свинарка и пастух» — здесь соавторами Михаила Зыгаря стали журналист Валерий Панюшкин и композитор Леонид Андрулайтис — реплика на тему фильма Ивана Пырьева. Кроме того что фланировать со спектаклем в ухе по просторам ВДНХ куда легче и приятнее, чем по булгаковской Москве, история героев фильма, соединенная с историей его создания, озвучена замечательными актерами (Чулпан Хаматова в роли ведущего, гогольцентровцы Один Байрон и Ян Гэ как «свинарка и пастух») и напичкана интересными подробностями, которые образуют богатый контекст и для простодушной конъюнктурности пырьевского фильма, и для новой старой имперскости ВДНХ. Возможно, дело в том, что Михаил Зыгарь — в первую очередь все же замечательный публицист, и театр для него еще одно современное медиа, способ транспортировки информации. Кстати, ничего обидного ни для публицистики, ни для театра в этом нет.