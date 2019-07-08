Новый офис для летающего трамвая

Одной из полезных функций очень долгих, многолетних, повторяющихся из года в год «дискуссий о проблемах» является возможность того, что рано или поздно организаторам придет в голову, что в семнадцатый раз обсуждать в том же составе ту же проблему теми же словами уже совершенно невозможно,— и тогда даже полушаг в сторону дает возможность посмотреть на проблему в более реальном ракурсе. Видимо, это и произошло на Международном финансовом конгрессе (МФК) в Санкт-Петербурге (форум ЦБ, оператор — фонд «Росконгресс»). Глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, модератор сессии о структурных ограничениях роста ВВП, дополнил стандартное электронное голосование на тему «Что наиболее важно для устойчивого ускорения экономического роста в РФ?» (варианты ответа: снятие демографических барьеров, госинвестиции в инфраструктуру, барьеры в МСП, конкурентная среда) уточнением к последней версии ответа: идея создания «конкурентной среды» для частных и госкомпаний дополнена «…ликвидацией неэффективных компаний». Дополнение дало магический эффект: 52,5% признали эту проблему главной, важнее любой инфраструктуры.

В общем виде мысль о том, что потолок экономического роста в РФ определяется в том числе благополучным существованием в экономике компаний, движущихся к стадии «зомби», в работах ЦБ появилась в июне 2019 года. Очевидных «зомби»-компаний в РФ немного — напротив, половина таковых числится в списках высокоперспективных подразделений крупных холдингов, обладающих высоким инновационным потенциалом. Семь-десять лет назад их бесхитростно «спасали», но теперь это необязательно: прогресс не стоит на месте. Есть не менее трех способов «покрасить» практически несуществующий бизнес. Это переговоры о продаже земли/недвижимости/пустыря с баланса под девелоперский проект («мы переезжаем»), финансирование красивого бессмысленного стартапа («черный летающий трамвай») и «M&A по-русски», создание холдингом «инновационного субхолдинга» на базе двух-трех таких же полумертвых производств («логотип будет сиреневым»). Не развалиться союзу летающего трамвая и текущей в цехе крыши помогает госзаказ — прибыли нет, но продажи медленно растут.

При должной увертливости и умеренной господдержке процесс можно повторять раз в пять лет пять-шесть раз. Сейчас это проделывается второй-третий раз. Причины, по которым банки все это отлично кредитуют, очевидны: пусть это как угодно ограничивает рост ВВП, но сейчас это прибыльно для банка. Поэтому идею «убрать с рынка безнадежные компании» на МФК 4–5 июля горячо поддерживали не только на этой сессии, но в подробностях не обсуждали нигде. Проблема плохих долгов (а обсуждается именно она, а не что-то другое) станет для РФ, как и для Китая, где происходит схожий процесс, острой лет через пять-десять. А пока — проценты по кредиту гасятся, офисы строятся, логотипы рисуются. Это долгий процесс, финал известен, но он не скоро.