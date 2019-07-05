СМИ: задержанный в Гибралтаре иранский танкер принадлежит российской компании

Иранский танкер Grace 1, который был задержан в британском Гибралтаре, якобы принадлежит компании Russian Titan Shipping Line, передает «РИА Новости» со ссылкой на иранское агентство Mehr. Источник информации не сообщается.

По данным агентства, компания зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как отмечается, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии.

Напомним, власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1 по подозрению в поставке нефти в Сирию, что нарушает санкции Евросоюза, которые были введены в 2011 году. Они запрещают европейскому бизнесу сотрудничать с Сирией, в том числе в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами.

По версии гибралтарских властей, судно, предположительно, перевозило нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. В связи с произошедшим Тегеран выразил Лондону протест, посла Великобритании срочно вызвали в Иран. Сегодня секретарь Совета политической целесообразности — совещательного органа при иранском руководстве — Мохсен Резайи пригрозил симметрично ответить на задержание властями Гибралтара иранского судна.

Танкер Grace 1 ранее уже обвиняли в поставках сырья в нарушение санкций. В марте Reuters сообщило, что он был одним из судов, которые перевозили иранскую нефть в Сингапур и Китай.