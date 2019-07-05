Объем отходов в Башкирии за год увеличился в полтора раза

Объем коммунальных и промышленных отходов в Башкирии в 2018 году увеличился в полтора раза — с 27 до 44 млн т, следует из экологического доклада министерства экологии и природопользования республики. Динамику образования отходов обеспечил рост производства в сельском хозяйстве и в области добычи полезных ископаемых.

91% отходов (39,8 млн т) приходится на предприятия добычи. В прошлом году они утилизировали всего 16,7% отходов, следует из документа. Хуже всего обработкой и утилизацией отходов занимаются предприятия горнорудной промышленности — такие как Учалинский ГОК, «Башкирская медь», Сибайский ГОК и Бурибаевский ГОК, отмечается в докладе. На данный момент горнорудные предприятия накопили около 1 млрд т отходов.

Предприятия, занимающиеся добычей нефти (крупнейшей из них является «Башнефть), утилизировали 13,7% отходов и обработали 28,6% отходов. Предприятия, предоставляющие услуги в области добычи нефти и газа, обезвредили 9,5% отходов и утилизировали 95,4%.

Общая доля утилизированных и обезвреженных отходов в регионе составляет 20%.

Нефтегазодобывающие предприятия скопили нефтяные шламы в открытых амбарах, которые на протяжении десятков лет отравляют воздух, почву и подземные воды, следует из доклада. В минэкологии указывают на необходимость скорейшей переработки нефтесодержащих отходов и ликвидации шламонакопителей.

Дарья Кучеренко