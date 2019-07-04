Огонь в отсеках

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что пожар на атомной глубоководной станции АС-31 начался в аккумуляторном отсеке, получив потом «некое» распространение. Из-за чего именно он возник, эксперты пока не установили. Источники “Ъ” полагают, что к нему могло привести замыкание.

Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину, что в Североморске создан штаб, к работе которого привлечены конструкторы и представители ВПК (очевидно, сотрудники КБ «Малахит» и «Севмаша», построившего станцию). Они должны оценить объем, сроки ремонта и восстановления подводного аппарата.

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«В нашем случае ремонт не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объем работ»,— отметил министр. «Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение»,— доложил господин Шойгу.

Когда президент Путин поинтересовался, в каком состоянии находится ядерная энергетическая установка АС-31, глава Минобороны сообщил, что на данном аппарате она «полностью изолирована». Экипаж, по словам господина Шойгу, выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, поэтому она находится в «полностью работоспособном состоянии», что «позволяет надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата».

По словам подводников, опрошенных “Ъ”, на АС-31 есть электротехнический отсек, который также называют аккумуляторным.

На станции, отмечают они, используются современные литиевые аккумуляторы, которые по регламенту заменяются раз в пять лет. Источники не смогли сообщить, когда в последний раз их проверяли и меняли, сказав, что к возгоранию в отсеке, очевидно, привело замыкание, которое могло произойти не только в самих аккумуляторах, но и, например, в распределительном щитке, который имеется в том же отсеке.

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При этом следует отметить, что пожары на АПЛ довольно часто происходят в таких отсеках. По этой причине, например, в ноябре 2017 года погибла дизель-электрическая подводная лодка ВМС Аргентины San Juan, на борту которой находились 44 человека. Следует отметить, что в поисках исчезнувшей подлодки принимали участие и силы ВМФ России. Ее нашли через год после катастрофы, установив, что для лодки были закуплены аккумуляторы с истекшим сроком годности. Во время их последней зарядки морская вода попала в шнорхель (выдвижное устройство подводной лодки, использующееся для подачи в перископном положении атмосферного воздуха в дизельный отсек и удаления выхлопных газов), а затем и на сами батареи, что привело к замыканию и возникновению объемного пожара.

Об объемном пожаре говорилось и в случае с АС-31. ЧП на станции, напомним, произошло вечером 1 июля, когда АС-31 выполняла задачи на полигоне Северного флота, находящемся в акватории Баренцева моря. Моряки, а экипаж состоял из капитанов 1-го, 2-го и 3-го ранга и одного гражданского специалиста, до последнего боролись за живучесть станции. Капитанам удалось остановить распространение огня и поднять АС-31 на поверхность. Однако 14 членов экипажа, в том числе два Героя России, погибли от отравлений продуктами горения. По поручению президента глава Минобороны представит их к госнаградам.

Николай Сергеев, Сергей Машкин