Имущество «ТагАЗа» выставили на торги за 286,4 млн руб.

Находящееся в залоге у банка ВТБ имущество ООО «Таганрогский автомобильный завод» выставили на торги за 286,4 млн руб. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В лот входит оборудование завода: линия обработки, печь подготовительной сушки, роботизированные установки, системы для окраски и просушки, оборудование для сборки кузова и т. д. Аукцион назначен на 23 августа.

Ранее все имущество обанкротившегося «Таганрогского автомобильного завода» выставляли на торги единым лотом за 4,5 млрд руб.

Таганрогский автомобильный завод был запущен в 1998 году, общий объем инвестиций в проект составил более $320 млн. Во время кризиса 2009 года завод начал испытывать финансовые трудности. В 2012 году завод подал заявление о банкротстве, в начале 2014 года арбитраж признал предприятие банкротом. В числе его кредиторов Сбербанк (4,3 млрд руб.), Газпромбанк (3 млрд руб.), ВТБ (7,3 млрд руб.), а также Росбанк (1,6 млрд руб.), Абсолют-банк (1,1 млрд руб.).

Кристина Федичкина