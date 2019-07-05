Бывший совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин заключил мировое с кредиторами

Новосибирский арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве бывшего совладельца ООО «Сибмост» и депутата заксобрания региона Владислава Кошкина, утвердив мировое соглашение между ним и его кредиторами. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

По условиям мирового соглашения, Владислав Кошкин должен в течение следующих 12 лет погасить 45% кредиторской задолженности, общая сумма которой составляет 6,6 млрд руб., сообщил «Интерфакс» из зала суда. Господин Кошкин, чей официальный месячный доход составляет 5,5 тыс. руб., обязан будет перечислять в счет погашения долга ежемесячно 27,7 млн руб. 55% задолженности кредиторы простят должнику.

28 июля суд прекратил производство по делу о банкротстве отца Владислава Кошкина, бывшего совладельца «Сибмоста» Альберта Кошкина. По условиям соглашения, бизнесмен обязуется вернуть 65% долга — 3,2 из 4,8 млрд руб. Остальные 35% долга кредиторы готовы ему простить. Полностью рассчитаться с долгами 79-летний Альберт Кошкин собирается за ближайшие 12 лет.

Владислав Кошкин признан банкротом по заявлению Экспобанка в мае прошлого года, в отношении него введена процедура реализации имущества. Вместе с отцом Альбертом Кошкиным он выступал поручителем по кредитам «Сибмоста». Компания находится в процедуре наблюдения с совокупной суммой задолженности более 6 млрд руб. В 2017 году господа Кошкины продали свои акции «Сибмоста» за 1 руб. компании «Сибмост групп», которой владеют структуры Сбербанка, АФК «Система», «Звенигородская ДСК», а также Араз Мехдиев, зять однокурсника Владимира Путина.

Подробнее о мировом соглашении Альберта и Владислава Кошкиных — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство со скидкой»

Илья Николаев