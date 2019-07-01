Суд закрыл дело о банкротстве экс-совладельца «Сибмоста»

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего совладельца крупнейшей в регионе мостростроительной компании «Сибмост» Альберта Кошкина. Он утвердил мировое соглашение, заключенное между господином Кошкиным и конкурсными кредиторами, по которому бизнесмен обязуется вернуть 65% долга — 3,2 из 4,8 млрд руб. Остальные 35% долга экс-владельцу «Сибмоста» кредиторы простили. Полностью рассчитаться с долгами 79-летний Альберт Кошкин собирается за ближайшие 12 лет.

Солидарными должниками Альберта Кошкина стали АО «Сибмост» и подмосковное ОАО «Хотьковский автомост». Они «принимают на себя обязанность солидарно с должником отвечать за исполнение условий настоящего мирового соглашения и обязуются погасить за должника задолженность в течение десяти рабочих дней с момента наступления срока платежа при неисполнении соответствующей обязанности должником», говорится в решении суда.

Альберт Кошкин признан банкротом по заявлению Экспобанка в мае прошлого года, в отношении него введена процедура реализации имущества. Вместе с сыном Владиславом Кошкиным он выступал поручителем по кредитам «Сибмоста». Компания находится в процедуре наблюдения с совокупной суммой задолженности более 6 млрд руб. В 2017 году господа Кошкины продали свои акции «Сибмоста» за 1 руб. компании «Сибмост групп», которой владеют структуры Сбербанка, АФК «Система», «Звенигородская ДСК», а также Араз Мехдиев, зять однокурсника Владимира Путина.

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Илья Николаев