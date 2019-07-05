ВЭД Краснодарского края: открытые горизонты

Представители банка «Открытие» обсудили с компаниями-участниками внешнеэкономической деятельности особенности и перспективы ведения международного бизнеса в современных реалиях.



Работа с зарубежными партнерами всегда была важной частью бизнеса компаний Краснодарского края, а в последние годы усилился интерес бизнеса к экспорту, причем реализовывать свою продукцию за рубеж теперь хотят не только крупные игроки, но и средние и даже малые компании. Правда, собственных компетенций у бизнеса зачастую бывает недостаточно, и часть функций на себя нередко берут банки-партнеры. Так, в июне банк «Открытие» провел в отеле «Платан Южный» (Краснодар) открытый диалог, в ходе которого рассказал своим клиентам о наиболее насущных аспектах внешнеэкономической деятельности.

Управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко в приветственном слове напомнила, что банк очень сильно усилил свои позиции после процедуры оздоровления, в том числе и в регионах. «Сегодня «Открытие» является системно значимым банком, ключевым акционером которого является Банк России. По размеру активов в российском банковском секторе «Открытие» занимает шестое место», - заявила Елена Бакуменко. Рейтинговые агентства считают, что в обозримом будущем банк ждет стабильное развитие.

На Кубани банк сегодня представлен в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Анапе, Геленджике и Туапсе, и имеет широкий круг финансовых инструментов для бизнеса — в том числе и для экспорта.

Заместитель начальника Управления ВЭД банка «Открытие» Нина Чаплинская рассказала участникам мероприятия о конъюнктуре на мировом рынке. По ее словам, сейчас в мире наступает период рецессии, ключевые экономики замедляются, отсутствует «локомотив роста». При этом основное влияние на мировую экономику в 2019 продолжат оказывать торговая война между США и Китаем, санкции, стремление стран перейти на расчеты в национальных валютах и волатильность цены на нефть. Нина Чаплинская подвела итоги произошедших в марте 2018 изменениях и упомянула о перспективах валютного законодательства. Кроме того, участники смогли наглядно увидеть новые банковские решения «Открытия» для ВЭД: это и сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI – по сути, новый уровень международных расчетов и возможность для клиента самостоятельно отслеживать онлайн движение средств, в том числе за пределами России, получать статусы прохождения платежа с указанием времени, даты, страны банка, размера комиссии. Услуга позволяет уменьшить среднее время прохождения перевода средств в иностранной валюте между банками-участниками системы SWIFT GPI с нескольких дней до 30-60 минут. Банк «Открытие» первым решился перестроить ВЭД в интернет-банке и от валютного контроля перейти к экосистеме для ВЭД, в которой клиент видит свои внешнеторговые контракты, платежи и документы по ним, получает информацию об истечении сроков и угрозе нарушений в режиме онлайн, видит ленту операций и может привязать к нему новый платеж или документ. Нина показала, как будет выглядеть передовая технология покупки/продажи иностранной валюты по рыночным котировкам, встроенная в интернет банк «Открытия» - систему «Бизнес-Портал».

Директор по инвестиционному бизнесу филиала «Южный» банка «Открытие» Андрей Ковалев, комментируя ситуацию на валютном рынке и перспективы курса рубля в 2019г, сделал вывод о том, что, в условиях неопределенности, лучшей стратегией по управлению валютным риском, на сегодняшний день, является хеджирование. Он рассказал о существующих в банке инструментах хеджирования: валютном форварде и валютном опционе, поделился опытом их применения и выразил готовность предоставления помощи в разработке соответствующих стратегий для компаний-участников ВЭД.

Отдельно представителям бизнеса рассказали об особенностях оплаты таможенных пошлин, а также об онлайн-сервисе «Таможенная карта». По словам директора дирекции продаж ООО «Таможенная карта» Владимира Малеева, он позволяет упростить коммуникацию между юридическим лицом, занятым в импорте/экспорте, и Федеральной таможенной службой. Можно удаленно уплачивать необходимые платежи и сборы, декларировать грузы и многое другое. Все это, как правило, становится хорошим подспорьем для бизнеса, поскольку в действующем законодательстве немало барьеров, которые делают импорт/экспорт еще более сложной процедурой, особенно для малого и среднего бизнеса.

К каждому из спикеров банка, а также к руководителю Российского экспортного центра в Краснодаре Владиславу Есину, рассказавшему о мерах господдержки экспортоориентированных компаний, у бизнеса было много вопросов. Мероприятие показало, что интерес к экспорту есть даже у небольших предприятий, но часто не хватает знаний и опыта, которыми и готов делиться со своими клиентами банк.