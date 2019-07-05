Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году. В их числе — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) россиянин Александр Попов, а также олимпийский чемпион, рекордсмен мира в прыжках с шестом, член МОК и президент Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Господа Попов и Бубка получение денег от Сержиу Кабрала отрицают. МОК начал расследование в связи с обвинениями в их адрес.

Для победы Рио-де-Жанейро на выборах столицы Игр 2016 года было подкуплено не менее девяти членов МОК на сумму $2 млн. Об этом заявил экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в ходе судебного заседания 4 июля в Федеральном суде Бразилии по делу о коррупции. В числе якобы получивших от него взятки бразилец назвал знаменитых в прошлом спортсменов — российского пловца Александра Попова и украинского легкоатлета Сергея Бубку. Александр Попов был членом МОК с 2000 по 2016 год и сейчас является его почетным членом, не имеющим права голоса. Сергей Бубка с 2008 года является действующим членом комитета.

Член МОК и президент Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Бывший чиновник утверждает, что о переводе денег, которые предоставил ему для подкупа бразильский предприниматель Артур Суарес, знали экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

В августе 2009 года бывший президент Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман представил Сержиу Кабрала тогдашнему президенту Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламину Диаку, дав понять, что тот сможет обеспечить Рио «пять или шесть голосов» в обмен на $1,5 млн. «Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман поворачивается ко мне и говорит: ''Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество''»,— цитирует газета UOL слова экс-губернатора. По словам Кабрала, затем Диак предложил девять голосов, если получит еще $500 тыс., которые также были выплачены.

На допросе, проведенном по инициативе его адвокатов, Сержиу Кабрал выразил желание заключить сделку со следствием. Бывший чиновник был задержан в 2016 году в рамках дела о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras и затем приговорен к 100 годам тюрьмы за коррупцию. Председатель НОК Карлос Артур Нузман был арестован в октябре 2017 года в рамках операции, начатой в сентябре, когда в его доме и штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Обвинения ему и Ламину Диаку были предъявлены в том же году.

По итогам трех раундов 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК заявка Рио-де-Жанейро получила 66 голосов, а Мадрида — 32. Игры проходили в Бразилии с 5 по 21 августа 2016 года.

Александр Попов отрицает получение денег в обмен на свой голос за Рио-де-Жанейро на выборах столицы летней Олимпиады 2016 года. Он уверен, что «кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно».

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро»,— сказал господин Попов «РИА Новости». Позднее он выпустил заявление, в котором сообщил, что подаст иск о защите прав и достоинства и готов предоставить комитету по этике МОК любую информацию, передает ТАСС. Сергей Бубка также отверг все заявления экс-губернатора Рио-де-Жанейро о подкупе. МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес олимпийских чемпионов.

Почетный член МОК, бывший президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил ТАСС, что считает заявления бывшего бразильского губернатора недоразумением. «Попова я очень хорошо знаю, он мой коллега. Думаю, что это недоразумение, потому что Попов порядочный человек, выдающийся спортсмен»,— сказал он в беседе с агентством. Он также не исключил, что имена Попова и Бубки могли быть названы специально, чтобы отвести подозрения от других лиц. В Кремле призвали «не вмешиваться в дела МОК и дождаться результатов расследования». «В любом случае подобные заявления должны на чем-то основываться, они не могут быть голословными и бездоказательными»,— уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вера Мухина, Анна Токарева