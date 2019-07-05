ЛДПР выступила против генплана Барнаула

Фракция ЛДПР в думе Барнаула Алтайского края намерена голосовать против принятия нового генплана города, предложенного властями. Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии.

По данным ЛДПР, генплан подразумевает масштабную вырубку реликтового бора, на месте которого планируют построить медкластер. «Под угрозу попадают в первую очередь примерно 80-100 га леса»,— сказала депутат заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова. Также она отметила, что это единственная лесная зона отдыха для барнаульцев. По ее словам, чтобы восстановить лес, «потребуется больше 100 лет». Депутаты планируют внести в гордуму Барнаула предложения по изменению генплана, а также организовать массовые митинги и пикеты.

Гордума Барнаула избрана в сентябре 2017 года по смешанной системе, подразумевающей 20 депутатов-одномандатников и 20 списочников. Во фракцию «Единой России» входит 30 человек. Депутатские объединения КПРФ и ЛДПР состоят из трех человек каждое, «Справедливой России» — из двух.

Юлия Сасевич