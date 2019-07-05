Суд впервые оправдал участника протестов против храма Святой Екатерины

Кировский райсуд Екатеринбурга впервые оправдал задержанного во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, которые проходили в городе в середине мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правозащитницу Ольгу Иванцеву.

Доказать свою невиновность Дмитрию Молодцову удалось благодаря видеозаписи, которую он вел во время задержания. Вместе со своим другом мужчина ехал на такси домой. Увидев толпу людей в сквере у театра драмы, он попросил водителя остановиться, чтобы сделать фотографии. Когда он подошел к автобусу, куда сажали протестующих, его тоже задержали. Друг Дмитрия Молодцова тоже был задержан. Суд признал его виновным в участии несанкционированной акции и оштрафовал на 10 тыс. руб.

В середине мая в Екатеринбурге начались стихийные выступления за сохранение сквера у театра драмы, где планировалось построить храм святой Екатерины. Полиция задержала более 100 человек. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о том, где возводить храм, на основе опроса. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос состоится в конце сентября или начале октября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.