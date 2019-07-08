Стратегия для лошади

Министерство сельского хозяйства готовит Стратегию развития коневодства Российской Федерации на период до 2025 года. «Огонек» обратился в ведомство, чтобы выяснить, как будут спасать российские породы лошадей

— Минсельхоз создает Стратегию развития коневодства. Какие основные проблемы она должна будет решить и каким образом?

— Цель разработки Стратегии — определение основных направлений развития коневодства на период до 2025 года, в том числе представительства в международных организациях и развития экспортного потенциала отечественного коневодства. Разработка проекта Стратегии предусматривает широкое участие заинтересованных сторон — коннозаводчиков, коневладельцев, общественных организаций и ассоциаций для совместной работы по выработке комплекса мероприятий и определения механизмов государственной поддержки отрасли и совершенствования нормативно-правовой базы в области племенного коневодства.

— Некоторые отечественные породы лошадей находятся на грани исчезновения (русский тяжеловоз, донская порода, тракененская порода). Планируются ли какие-нибудь меры по спасению этих пород?

— На начало 2018 года поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий составляло 1403,8 тысячи голов, в том числе 641,9 тысячи кобыл. В сельскохозяйственных организациях содержится 288,3 тысячи голов лошадей (20,5 процента), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 387,1 тысячи голов (27,6 процента) и в хозяйствах населения — 728,4 тысячи голов (51,9 процента).

Численность лошадей в стране за период 1991–2005 годов сократилась в два раза. Начиная с 2006 года поголовье лошадей в стране стабилизировалось.

В Государственном племенном регистре зарегистрировано 216 организаций, осуществляющих деятельность по разведению племенных лошадей, в которых сосредоточено более 40 тысяч голов племенных кобыл, 34 заводских и местных (локальных) пород верхового, рысистого, упряжного продуктивного направлений использования, в том числе 25 пород отечественной селекции.

По видам организаций племенная база представлена:

69 племенными конными заводами, в том числе 59 — по разведению лошадей заводских пород, 139 племенными репродукторами, из них 53 — по разведению лошадей заводских пород и 8 — генофондными хозяйствами по сохранению местных пород лошадей. Также разведением племенных лошадей в стране занимаются более 1,5 тысячи частных владельцев.

Разведением племенных лошадей донской породы занимаются 2 хозяйства с общей численностью 231 голова, русской тяжеловозной — 11 хозяйств с общей численностью кобыл 812 голов, тракененской (выведена в Германии) — 4 племенных хозяйства с общим числом конематок 216 голов.

— С 2012 года в России создается система национального тотализатора. Что уже сделано для ее создания?

— В 2014 году АО «Росипподромы», созданное в соответствии с указом президента Российской Федерации от 8 августа 2011 года № 1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Федерации», получило в ФНС России бессрочную лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и учредило некоммерческую организацию — Ассоциацию конноспортивных тотализаторов, которая является системообразующей и саморегулирующейся организацией, объединяющей всех участников, занимающихся конным тотализатором в Российской Федерации. Ассоциация разработала и утвердила для своих членов правила предпринимательской деятельности, внутренние нормативные документы.

С января 2015 года общество начало прием ставок на тотализаторе на российские события и в сентябре 2015 года организовало прием ставок на международные события, используя пул Pari mutuel urbain (PMU) (Франция).

— Какие меры поддержки коннозаводчикам оказывает государство?

— В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, поддержка племенного коневодства оказывается в виде предоставления субсидий на племенное маточное поголовье лошадей.

В 2018 году в рамках «единой» субсидии из федерального бюджета государственная поддержка оказана 139 племенным организациям в общем объеме более 125 млн рублей.

Государственная поддержка также оказывается на развитие подотрасли табунного коневодства, обеспечивающей сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения сельских районов. В 2018 году по информации субъектов Российской Федерации на цели поддержки табунного коневодства направлено из средств федерального бюджета более 64 млн рублей.