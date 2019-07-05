Бывший глава Северо-Западного управления Ростехнадзора переведен под домашний арест

Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, признавший вину в особо крупных хищениях, переведен под домашний арест. Следствие ходатайствовало о продлении ему срока содержания под стражей, но суд решил изменить обвиняемому меру пресечения.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об избрании Слабикову меры пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Григорий Слабиков был задержан в мае 2018 года, в том же месяце его арестовали. По версии следствия, он причастен к хищению более 5,6 млн руб., принадлежавших нескольким строительным саморегулируемым организациям — «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». По делу также проходит его дочь Елена Слабикова. Она тоже признала вину и находится под домашним арестом.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Чиновник раскаялся на полмиллиарда».