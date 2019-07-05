Семь причин поступка

На сайте бюллетеня Кровь5 выходит новый спецвыпуск «Деньги». Тут и очерк известной журналистки Евгении Пищиковой о феномене волонтерства, и репортаж из ныне закрытой игорной зоны «Азов-Сити», и краткая биография Карла Маркса, и многое другое. Один из главных материалов спецвыпуска — исследование мотивации потенциальных доноров костного мозга «Мое я». Работа над ним шла три месяца на средства президентского гранта, собрано столько ценной информации, что решено опубликовать исследование по частям. В спецвыпуске «Деньги» — первая часть: «Мотивация».

В марте-апреле 2019 года мы провели глубинные интервью в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Волгограде, Иркутске и Тюмени. Мы отобрали эти города, поскольку они были среди первых по количеству привлеченных потенциальных доноров. Всего опрошено 32 человека, все они — потенциальные доноры костного мозга Приволжского РДКМ.

Проанализировав то, что говорили информанты, мы выделили семь типов мотивации. Важно отметить две особенности. Во-первых, эти типы не исключают друг друга. Во-вторых, донорская мотивация всегда оказывается индивидуальной. Почти все потенциальные доноры ходили сдавать кровь на типирование одни и часто воспринимали вступление в регистр как свое личное дело. Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.

Вот типы донорской мотивации, которые встретились нам в ходе исследования. «Меня так воспитали» — многие информанты делали акцент на воспитании, ценностях, которые были привиты им еще в детстве. Чаще всего так говорили люди, выросшие в больших семьях, а также в небольших городах или деревнях, где все друг друга знали, росли «всем двором». «Я за всех переживаю» — распространенный вид мотивации: эмпатия, сострадание ко всем, кому нужна помощь. Главную роль в этом случае играет именно эмоциональная реакция. «Это мой моральный долг» — информанты говорили, что должны помогать людям, потому что это правильный, логичный поступок, тип социального контракта, обязательство перед обществом. «Я хочу сделать что-то важное в жизни»: тут в основе желания вступить в регистр — внутренняя необходимость чувствовать себя полезным, понимать, что живешь не только для себя, но имеешь какую-то более высокую цель — спасти человеческую жизнь. «Просто мне не сложно» — тут вступление в регистр не воспринимается как какой-то моральный долг, наоборот, здесь чувствуется некий автоматизм реакции: увидел — сделал. «Мне интересно все новое» — в информантах, рассказывающих об этой мотивации, присутствует дух авантюризма или любопытство, решение вступить в регистр не рассматривается как общезначимый шаг. «Я знаю, как это важно, на своем опыте» — к этой группе относятся и те респонденты, которые сами сталкивались с потерей близких от онкогематологических заболеваний, и те, кто столкнулся с болезнью в других ситуациях, например через рассказы знакомых или побывав в медицинских учреждениях, и это повлияло на их решение.

Этой типологией мотивация потенциальных доноров не ограничивается. У людей больше причин, чтобы вступить в регистр. Какие они, нам предстоит выяснить. Продолжение следует.

Статья подготовлена с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Мария Дармина, руководитель исследовательского отдела Русфонда; Мария Кочкина, Кровь5