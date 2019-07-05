Из свежей почты

Владик Павловский, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 163 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 36 тыс. руб.

Во время родов сын застрял в родовых путях, его буквально выдавливали. Из роддома нас выписали только спустя месяц — с диагнозом «поражение центральной нервной системы». Мы активно лечились: бассейн, гимнастика. С помощью Русфонда прошли курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). У Владика окрепли мышцы спины и шеи, он стал произносить больше звуков. Но все еще не сидит, не стоит и не ходит сам. При этом все понимает, знает буквы и цифры. Владик так хочет ходить! Помогите продолжить лечение! Елена Павловская, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо снижать патологический тонус мышц мальчика, чтобы научить его двигаться, развить координацию, мелкую моторику и речь».

Ваня Крюков, 17 лет, поражение челюстей, дефект зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение и протезирование. 196 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения и протезирования 370 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 24 тыс. руб.

В пять лет у Вани стала увеличиваться нижняя челюсть. Понять причину местные врачи не могли. Я повезла сына на консультацию к московскому профессору. Он сказал, что у Вани херувизм — это очень редкая болезнь, при которой происходит поражение челюстей, они растут неправильно, опухают, лицо становится одутловатым. Также патология сказывается на развитии зубных рядов. На сегодняшний день у Вани всего 15 зубов. Сыну сложно есть, речь нарушена. С помощью Русфонда Ване провели операцию, врачи удалили разросшиеся ткани. Спасибо! А сейчас необходимо ортодонтическое лечение, подготовка челюстей к протезированию. Оплатить счет я не могу, работаю продавцом. Татьяна Бельтюкова, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ване необходимо ортодонтическое лечение при помощи несъемных дуговых аппаратов. Когда достигнем желаемого результата, проведем протезирование».

Арина Михайлова, 1 год, несовершенный остеогенез, спасет курсовое лечение. 131 104 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 237 552 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 24 тыс. руб.

У дочки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Родилась Арина с переломами бедер, в первый месяц перенесла еще три. Что с нами делать, врачи не знали. Я боялась даже на руки дочку брать, но кости все равно продолжали ломаться. В марте того года я повезла Аришу в Москву. Профессор Наталия Белова выявила тяжелую форму заболевания, назначила лечение. Спасибо Русфонду, что помог его оплатить! Дочь окрепла, научилась ползать, стоять на коленках. Переломов с начала лечения у нас не было. Но сейчас терапию надо продолжать, чтобы увеличить плотность костей, чтобы Арина начала ходить. Не оставляйте нас! Ирина Михайлова, Белгородская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Плотность костей еще низкая, есть вероятность новых переломов. Лечение и реабилитацию надо продолжать».

Вика Жилкина, 9 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 161 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 31 тыс. руб.

У Вики воронкообразная грудная клетка, по совету врачей она занималась плаванием в спортивной секции. Для допуска к тренировкам мы регулярно делали ЭКГ, проходили обследование. А для подготовки к соревнованиям нам сказали сделать УЗИ сердца. И тут врач находит у моей девочки дефект межпредсердной перегородки! Вика постоянно утомлена, ей тяжело дышать. Появились проблемы с памятью, трудности с учебой. Кардиологи настаивают на операции. Ее еще можно провести без вскрытия грудной клетки, с помощью окклюдера. Помогите ее оплатить! Юлия Жилкина, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Вике требуется закрытие дефекта окклюдером. После операции девочка вернется к активному образу жизни».

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