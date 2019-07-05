0,3 процента составило падение выпуска в базовых отраслях российской экономики в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года, сообщил Росстат. Снижение физического объема производства продукции АПК, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли зафиксировано статистиками впервые более чем за два года. В предыдущий раз выпуск в базовых видах деятельности показывал отрицательную динамику в феврале 2017 года (минус 0,7%). За январь—май 2019 года выпуск вырос на 1,1% к аналогичному периоду 2018 года против 4% год назад. Ранее Минэкономики сообщало о снижении ВВП в мае, данные Росстата лишь подтверждают оценки ведомства.