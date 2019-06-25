Страховщики ОСАГО поиздержались в судах

По итогам первого квартала 2019 года страховщики ОСАГО в очередной раз столкнулись с ростом нестраховых судебных расходов. 2,9 млрд руб. им пришлось оплатить в виде штрафов, пеней, неустоек. При этом в красную зону территорий повышенной токсичности для компаний переместились шесть регионов, в том числе Крым. На рынке ожидают, что ситуация с судебными расходами изменится со стартом работы финомбудсмена.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в первом квартале 2019 года сумма взысканных судами со страховщиков накладных расходов (к ним относятся, в частности, штрафы, пени, неустойки, оплаты экспертиз) составила 2,9 млрд руб., что на 29% превышает сумму основного требования (2,3 млрд руб.). Годом ранее этот показатель демонстрировал превышение на 23%. Такие данные содержатся в новой версии рейтинга регионов по степени токсичности для страховщиков ОСАГО. Токсичность определяется большим количеством исков в судах против страховщиков, соответственно, большим количеством судебных выплат, высокой частотностью страховых случаев, в отношении которых есть подозрения в мошенничестве и высокой средней выплатой.

По итогам первого квартала в красной зоне оказался 21 регион. Самая высокая средняя выплата — 177,5 тыс. руб.— пришлась на Республику Северная Осетия-Алания (при средней выплате по рынку в 70,8 тыс. руб.), самые высокие судебные расходы в сравнении с размером основного требования по страховке — 192% — зафиксированы в Хабаровском крае. Из желтой зоны в красную переместились Марий Эл, Крым, Чечня, Кабардино-Балкария и Ярославская область. Калмыкия переместилась в красную из зеленой зоны, что произошло главным образом из-за резкого роста отношения судебных расходов к сумме основного требования по суду (со 114% оно выросло до 166%).

В желтую зону (в ней 19 регионов) из зеленой переместились республики Башкортостан и Тыва, а также Ульяновская, Курская, Тюменская, Оренбургская и Томская области. Из красной в желтую переместились республики Ингушетия и Хакасия, а также Севастополь.

Примерно две трети всех накладных расходов по суду — 66% или 1,9 млрд руб.— это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей (штрафы, компенсация морального вреда).

Президент РСА Игорь Юргенс настаивает на том, что большая часть денег по итогам судебных разбирательств по-прежнему оседает в карманах недобросовестных посредников-«автоюристов». Он перечисляет их недобросовестные практики: введение в заблуждение страхователей при заключении договоров цессии, фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, исполнительных листов, проведение экспертизы по завышенной стоимости, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, получение решений судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг автоюристов. В РСА надеются, что начало работы омбудсмена (обращение к нему стало обязательным для граждан с 1 июня 2019 года) должно снизить расходы страховщиков на выплаты по суду.

Татьяна Гришина